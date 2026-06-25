232 бойові зіткнення за добу: найбільший тиск - на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 232 бойових зіткнення. Російські війська продовжують масовані атаки, застосовуючи ракети, авіацію, дрони-камікадзе та артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ворог здійснив:

1 ракетний удар (1 ракета);

75 авіаційних ударів із застосуванням 262 керованих авіабомб;

понад 10 060 дронів-камікадзе;

3 182 обстріли позицій українських військ і населених пунктів;

38 обстрілів із РСЗВ.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень з противником, агресор здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Вільча, Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував, в напрямку Новоосинового та в районі Западного.

На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне, Новоселівка, Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів, поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки.

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На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дорожнє, Родинське, Удачне, Новопідгородне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка.

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На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атаки у бік населених пунктів Гірке, Добропілля, Воздвижівка, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та ще два інших важливих об’єкти противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1270 осіб. Також знешкоджено один танк, дві бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, два наземних робототехнічних комплекси, 1994 безпілотні літальні апарати, 450 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.