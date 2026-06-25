РФ нанесла удары баллистическими ракетами и 90 БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 83 цели. ИНФОГРАФИКА
С 18:00 24 июня российские оккупанты запустили по Украине баллистическую ракету и 90 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковали оккупанты?
Так, рашисты запустили баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма, а также 90 БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербер", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 6 ударных БПЛА в 7 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 9 точках.
Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируются вражеские БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль