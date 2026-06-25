РФ била балістикою та 90 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 83 цілі. ІНФОГРАФІКА

Із 18:00 24 червня російські окупанти випустили по Україні балістичну ракету та 90 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакували окупанти?

Так, рашисти випустили балістичну ракету "Іскандер-М" із окупованого Криму, а також 90 БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі фіксують ворожі БпЛА.

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