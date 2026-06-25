Спортсмены ВСУ завоевали две бронзы на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду

Спортсмены Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду среди юниоров, который проходит в Будапеште.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел физической культуры и спорта Министерства обороны Украины.

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Бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки завоевала спортсменка ЦСК ВСУ София Выставкина. Она набрала 388,60 балла и заняла третье место.

Еще одну бронзу для Украины завоевал представитель ЦСК ВСУ Дмитрий Степанов. В прыжках с однометрового трамплина он показал результат 479,50 балла, что также обеспечило ему третье место.

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