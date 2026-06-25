Атлети ЗСУ здобули дві бронзи на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Спортсмени Центрального спортивного клубу Збройних сил України вибороли дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів, який триває в Будапешті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Відділ фізичної культури і спорту Міністерства оборони України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Бронзову медаль у змаганнях зі стрибків з 10-метрової вишки виборола спортсменка ЦСК ЗСУ Софія Виставкіна. Вона набрала 388,60 бала та посіла третє місце.

Ще одну бронзу для України здобув представник ЦСК ЗСУ Дмитро Степанов. У стрибках з однометрового трампліна він показав результат 479,50 бала, що також забезпечило йому третє місце.

Читайте: Українські гімнастки Країнська та Чубарова відмовилися слухати гімни Росії та Білорусі на ЧЄ-2026. ВIДЕО