Атлети ЗСУ здобули дві бронзи на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Спортсмени Центрального спортивного клубу Збройних сил України вибороли дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів, який триває в Будапешті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Відділ фізичної культури і спорту Міністерства оборони України.
Бронзову медаль у змаганнях зі стрибків з 10-метрової вишки виборола спортсменка ЦСК ЗСУ Софія Виставкіна. Вона набрала 388,60 бала та посіла третє місце.
Ще одну бронзу для України здобув представник ЦСК ЗСУ Дмитро Степанов. У стрибках з однометрового трампліна він показав результат 479,50 бала, що також забезпечило йому третє місце.
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