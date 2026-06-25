Автобусы на границе с Польшей стоят до 12 часов: Варшава пообещала сократить очереди, - Кулеба

Время ожидания автобусов на украинско-польской границе местами достигало 8–12 часов из-за ремонтных работ на пунктах пропуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба по итогам встречи с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Польша пообещала свести задержки к минимуму

По словам Кулебы, стороны обсудили ситуацию на границе и договорились о мерах по уменьшению влияния ремонтных работ на работу пунктов пропуска.

"Прежде всего - ситуация на границе, где время ожидания автобусов местами достигает 8-12 часов. Важный шаг польской стороны по минимизации влияния ремонтных работ на пунктах пропуска", - отметил он.

Также Кулеба подчеркнул необходимость постоянного контроля за ситуацией, особенно в летний период, когда пассажиропоток традиционно растет.

Читайте: На границе с Польшей выросли очереди: наибольшая нагрузка на КПП "Шегини" и "Краковец", - ГПСУ

Причина заторов

Ранее польская сторона предупреждала о возможной временной приостановке оформления автобусов на въезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" из-за ремонтных работ.

Впоследствии Украина и Польша договорились, что оформление автобусов на этом пункте пропуска будет продолжаться бесперебойно в течение всего летнего сезона. В то же время с 15 июня из-за ремонта здесь наблюдаются задержки и временное снижение пропускной способности.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, из-за ремонтных работ на пункте пропуска "Шегини - Медика" пассажиров и перевозчиков предупреждали о возможных задержках при пересечении границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Произошел технический сбой в работе базы данных на границе с Польшей, - Госпогранслужба