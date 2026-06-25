Автобусы на границе с Польшей стоят до 12 часов: Варшава пообещала сократить очереди, - Кулеба
Время ожидания автобусов на украинско-польской границе местами достигало 8–12 часов из-за ремонтных работ на пунктах пропуска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба по итогам встречи с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком.
Польша пообещала свести задержки к минимуму
По словам Кулебы, стороны обсудили ситуацию на границе и договорились о мерах по уменьшению влияния ремонтных работ на работу пунктов пропуска.
"Прежде всего - ситуация на границе, где время ожидания автобусов местами достигает 8-12 часов. Важный шаг польской стороны по минимизации влияния ремонтных работ на пунктах пропуска", - отметил он.
Также Кулеба подчеркнул необходимость постоянного контроля за ситуацией, особенно в летний период, когда пассажиропоток традиционно растет.
Причина заторов
Ранее польская сторона предупреждала о возможной временной приостановке оформления автобусов на въезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" из-за ремонтных работ.
Впоследствии Украина и Польша договорились, что оформление автобусов на этом пункте пропуска будет продолжаться бесперебойно в течение всего летнего сезона. В то же время с 15 июня из-за ремонта здесь наблюдаются задержки и временное снижение пропускной способности.
- Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, из-за ремонтных работ на пункте пропуска "Шегини - Медика" пассажиров и перевозчиков предупреждали о возможных задержках при пересечении границы.
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