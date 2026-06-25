Автобуси на кордоні з Польщею стоять до 12 годин: Варшава пообіцяла скоротити черги, - Кулеба

Час очікування автобусів на українсько-польському кордоні подекуди сягнув 8–12 годин через ремонтні роботи на пунктах пропуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками зустрічі з міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком.

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Польща пообіцяла мінімізувати затримки

За словами Кулеби, сторони обговорили ситуацію на кордоні та домовилися про кроки для зменшення впливу ремонтних робіт на роботу пунктів пропуску.

"Насамперед – ситуації на кордоні, де час очікування автобусів подекуди сягає 8–12 годин. Важливий крок польської сторони щодо мінімізації впливу ремонтних робіт на пунктах пропуску", – зазначив він.

Також Кулеба наголосив на необхідності постійного контролю ситуації, особливо в літній період, коли пасажиропотік традиційно зростає.

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Причина заторів

Раніше польська сторона попереджала про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині – Медика" через ремонтні роботи.

Згодом Україна та Польща домовилися, що оформлення автобусів на цьому пункті пропуску триватиме безперервно протягом усього літнього сезону. Водночас із 15 червня через ремонт тут спостерігаються затримки та тимчасове зменшення пропускної спроможності.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, через ремонтні роботи на пункті пропуску "Шегині – Медика" пасажирів і перевізників попереджали про можливі затримки під час перетину кордону.

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