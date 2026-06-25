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Автобуси на кордоні з Польщею стоять до 12 годин: Варшава пообіцяла скоротити черги, - Кулеба

На кордоні з Польщею автобуси стоять до 12 годин

Час очікування автобусів на українсько-польському кордоні подекуди сягнув 8–12 годин через ремонтні роботи на пунктах пропуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками зустрічі з міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком.

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Польща пообіцяла мінімізувати затримки

За словами Кулеби, сторони обговорили ситуацію на кордоні та домовилися про кроки для зменшення впливу ремонтних робіт на роботу пунктів пропуску.

"Насамперед – ситуації на кордоні, де час очікування автобусів подекуди сягає 8–12 годин. Важливий крок польської сторони щодо мінімізації впливу ремонтних робіт на пунктах пропуску", – зазначив він.

Також Кулеба наголосив на необхідності постійного контролю ситуації, особливо в літній період, коли пасажиропотік традиційно зростає.

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Причина заторів

Раніше польська сторона попереджала про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині – Медика" через ремонтні роботи.

Згодом Україна та Польща домовилися, що оформлення автобусів на цьому пункті пропуску триватиме безперервно протягом усього літнього сезону. Водночас із 15 червня через ремонт тут спостерігаються затримки та тимчасове зменшення пропускної спроможності.

  • Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, через ремонтні роботи на пункті пропуску "Шегині – Медика" пасажирів і перевізників попереджали про можливі затримки під час перетину кордону.

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Автор: 

кордон (5013) черга (231) Польща (9467) Шегині (5)
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Топ коментарі
+3
Не не. Це зовсім не пов'язано з плювками наших президентів на польських білих орлів.
Хоча, наші гетьмани перетинають кордон без затримок. Єліта, уле....
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25.06.2026 12:18 Відповісти
+2
Потужна реакція поляків на відмову президентів від нагород.
Ще очікуємо, що під двері накакають.
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25.06.2026 12:31 Відповісти
+2
Це все частина польської політики відносно України, на словах друзі навіки, а по факту-палки в колеса, то зерно вивалююь, то кордони блокують, як вам черга на виїзд для вантажівки 5 діб!!!??? Ягодин- Дорохуськ при спроможності 700 вантажівок на добу пропускає 200, ссидять польскі митники, в носі ковиряють, то програма у них "підвисла", то каву п'ють, то просто виганяють водіїв з оформлення супрвождуючи смачним словом "курва". Водії на 35 градусній спеці втрачають свідомість в машинах, а вони собі кайфують. Маючи таких "друзів" ворогів не треба!!!
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25.06.2026 12:37 Відповісти

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