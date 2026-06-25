"Укрпочта" сообщила о кибератаке: приложение работает со сбоями

В ночь на 25 июня "Укрпочта" подверглась кибератаке, в результате чего в работе приложения возникли технические сбои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом компания сообщила в Facebook.

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Специалисты восстанавливают работу сервиса

В "Укрпочте" сообщили, что из-за атаки на ИТ-системы приложение временно работает нестабильно.

"Из-за ночной вражеской атаки на ИТ-системы приложение "Укрпочты" временно работает со сбоями", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты уже работают над восстановлением работы сервиса, а устранить технические проблемы планируют в ближайшее время.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 23 июня Национальный банк Украины признал генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

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