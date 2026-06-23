НБУ признал Смилянского непригодным для должности: "Укрпочта" должна сменить руководителя
Национальный банк Украины обязал "Укрпочту" отстранить генерального директора Игоря Смилянского и назначить нового руководителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НБУ.
Смилянского признали не соответствующим требованиям
Соответствующее решение принял комитет Нацбанка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков и платежной инфраструктуры.
В НБУ заявили, что по результатам оценки Игорь Смилянский не соответствует требованиям профессиональной пригодности руководителя поставщика финансовых платежных услуг.
В течение пяти рабочих дней "Укрпочта" должна отстранить его от исполнения обязанностей.
Нового руководителя должны назначить в течение двух месяцев
Национальный банк обязал уполномоченный орган компании в течение двух месяцев назначить нового генерального директора, который будет соответствовать установленным требованиям.
Оценка Смилянского проводилась по результатам надзорных мероприятий в отношении деятельности "Укрпочты" в 2023–2026 годах.
За это время регулятор неоднократно налагал на компанию штрафы и выносил письменные предупреждения из-за нарушений в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, управления рисками и внутреннего контроля.
Какие претензии выдвинул НБУ
По итогам собеседования и анализа материалов квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу, что Смилянский не обладает достаточными знаниями законодательства и опытом его надлежащего применения для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.
Среди последних санкций в отношении компании - штраф в размере 2,54 млн грн, наложенный в июне 2026 года за нарушения при проведении платежных операций и работе с информацией, составляющей тайну поставщика платежных услуг.
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За даними фінансового плану держпідприємства на 2023 рік, підписаного особисто Генеральним директором Смілянським, щомісячні виплати йому складали:
у 2021 році - 1,6 млн грн (19,2 млн грн на рік, фактично);
у 2022 році - 1,53 млн грн (18,3 млн грн на рік. прогнозовано);
у 2023 році планувалося підвищення до 1,86 млн грн щомісяця (22,4 млн грн на рік, прогнозовано).
"Все це НАВІТЬ У ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ - його зарплата в місяць перевищує грошове забезпечення понад 15 військовослужбовців, які щохвилини 30 днів на місяць перебувають на бойових завдання на нулі".