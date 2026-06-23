НБУ признал Смилянского непригодным для должности: "Укрпочта" должна сменить руководителя

Национальный банк Украины обязал "Укрпочту" отстранить генерального директора Игоря Смилянского и назначить нового руководителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НБУ.

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Смилянского признали не соответствующим требованиям

Соответствующее решение принял комитет Нацбанка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков и платежной инфраструктуры.

В НБУ заявили, что по результатам оценки Игорь Смилянский не соответствует требованиям профессиональной пригодности руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

В течение пяти рабочих дней "Укрпочта" должна отстранить его от исполнения обязанностей.

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Нового руководителя должны назначить в течение двух месяцев

Национальный банк обязал уполномоченный орган компании в течение двух месяцев назначить нового генерального директора, который будет соответствовать установленным требованиям.

Оценка Смилянского проводилась по результатам надзорных мероприятий в отношении деятельности "Укрпочты" в 2023–2026 годах.

За это время регулятор неоднократно налагал на компанию штрафы и выносил письменные предупреждения из-за нарушений в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, управления рисками и внутреннего контроля.

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Какие претензии выдвинул НБУ

По итогам собеседования и анализа материалов квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу, что Смилянский не обладает достаточными знаниями законодательства и опытом его надлежащего применения для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Среди последних санкций в отношении компании - штраф в размере 2,54 млн грн, наложенный в июне 2026 года за нарушения при проведении платежных операций и работе с информацией, составляющей тайну поставщика платежных услуг.

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