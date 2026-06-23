НБУ визнав Смілянського непридатним для посади: "Укрпошта" має змінити керівника
Національний банк України зобов’язав "Укрпошту" відсторонити генерального директора Ігоря Смілянського та призначити нового керівника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НБУ.
Смілянського визнали таким, що не відповідає вимогам
Відповідне рішення ухвалив комітет Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури.
У НБУ заявили, що за результатами оцінювання Ігор Смілянський не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг.
Протягом п’яти робочих днів "Укрпошта" має відсторонити його від виконання обов’язків.
Нового керівника мають призначити за два місяці
Національний банк зобов’язав уповноважений орган компанії протягом двох місяців призначити нового генерального директора, який відповідатиме встановленим вимогам.
Оцінювання Смілянського проводили за результатами наглядових заходів щодо діяльності "Укрпошти" у 2023–2026 роках.
За цей час регулятор неодноразово застосовував до компанії штрафи та письмові застереження через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, управління ризиками та внутрішнього контролю.
Які претензії висунув НБУ
За підсумками співбесіди та аналізу матеріалів кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Смілянський не має достатніх знань законодавства та досвіду його належного застосування для керівника надавача фінансових платіжних послуг.
Серед останніх санкцій щодо компанії – штраф у розмірі 2,54 млн грн, накладений у червні 2026 року за порушення під час проведення платіжних операцій та роботи з інформацією, що становить таємницю надавача платіжних послуг.
Смілянський звинуватив НБУ у тиску
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у відповідь заявив, що рішення Національного банку України про його відсторонення пов’язане зі створенням поштового банку.
За словами керівника "Укрпошти", щоразу, коли компанія наближається до запуску власної фінансової установи, виникають нові перешкоди з боку регулятора.
Як приклад він навів події літа 2025 року, коли після голосування Верховної Ради щодо банків фінансової інклюзії з’явилася інформація про нібито дефолт компанії.
Смілянський стверджує, що наразі "Укрпошта" має понад 2 млрд грн власного капіталу та працює з прибутком.
Готує судові позови
На думку гендиректора, його відсторонення необхідне для того, щоб поставити на паузу створення поштового банку та вплинути на призначення нового керівника.
За словами Смілянського, юридична команда компанії вже готує судові позови разом із зовнішніми радниками.
"Наприкінці, впевнений, буде як із посилками - оплата отримувачем. Тобто за все заплатить НБУ і особисто А.Г. Пишний", – заявив він.
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За даними фінансового плану держпідприємства на 2023 рік, підписаного особисто Генеральним директором Смілянським, щомісячні виплати йому складали:
у 2021 році - 1,6 млн грн (19,2 млн грн на рік, фактично);
у 2022 році - 1,53 млн грн (18,3 млн грн на рік. прогнозовано);
у 2023 році планувалося підвищення до 1,86 млн грн щомісяця (22,4 млн грн на рік, прогнозовано).
"Все це НАВІТЬ У ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ - його зарплата в місяць перевищує грошове забезпечення понад 15 військовослужбовців, які щохвилини 30 днів на місяць перебувають на бойових завдання на нулі".