Укрпошта повідомила про кібератаку: застосунок працює зі збоями

Укрпошта вночі 25 червня зазнала кібератаки, через що в роботі застосунку виникли технічні збої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це компанія заявила у Facebook.

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Фахівці відновлюють роботу сервісу

В Укрпошті повідомили, що через атаку на ІТ-системи застосунок тимчасово працює нестабільно.

"Через нічну ворожу атаку на ІТ-системи застосунок Укрпошти тимчасово працює зі збоями", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що фахівці вже працюють над відновленням роботи сервісу, а усунути технічні проблеми планують найближчим часом.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 23 червня Національний банк України визнав генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

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