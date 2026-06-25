Восстановление Украины и вступление в ЕС неразрывно связаны, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что восстановление Украины, реформы и переговоры о вступлении в ЕС являются взаимосвязанными процессами, а поддержка со стороны Евросоюза остается неизменной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ".

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Кошта отметил, что ЕС рассматривает восстановление Украины не только как восстановление разрушенной инфраструктуры, но и как создание новой, современной экономической модели.

"Мы уже готовим будущее Украины. Восстановление - это не только устранение разрушений, это построение лучшей Украины. Мы закладываем основы современной, "зеленой" и цифровой экономики", - отметил он.

Кошта подчеркнул, что процесс восстановления идет параллельно с переговорами о вступлении Украины в ЕС.

"Будущее Украины - в Европейском Союзе", - подчеркнул он.

По его словам, Украина уже демонстрирует прогресс в реформах, необходимых для приближения к европейским стандартам.

Финансовая и политическая поддержка ЕС

Президент Европейского совета напомнил, что Евросоюз продолжает оказывать масштабную финансовую поддержку Украине, в частности через новые кредитные программы на сумму в десятки миллиардов евро.

Он также отметил, что ЕС усиливает санкционное давление на Россию и готовит новый, 21-й пакет ограничений.

Мир и безопасность в Европе

Кошта подчеркнул, что справедливый и прочный мир должен основываться на международном праве и уважении суверенитета Украины.

"Украина будет определять условия всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - сказал он.

Отдельно Кошта напомнил, что Гданьск является символом борьбы за свободу, и провел параллели между историческим опытом Польши и современной борьбой Украины против российской агрессии.

Он подчеркнул, что, несмотря на войну, Украина выстояла, а России не удалось достичь своих стратегических целей и расколоть ЕС.

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