Відновлення України та вступ до ЄС нерозривно пов’язані, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що відбудова України, реформи та переговори про вступ до ЄС є взаємопов’язаними процесами, а підтримка Євросоюзу залишається незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кошта зазначив, що ЄС розглядає відновлення України не лише як відновлення зруйнованої інфраструктури, а як створення нової, сучасної економічної моделі.

"Ми вже готуємо майбутнє України. Відбудова – це не лише відновлення руйнувань, це відбудова кращої України. Ми закладаємо основи сучасної, зеленої та цифрової економіки", – зазначив він.

Кошта наголосив, що процес відбудови йде паралельно з переговорами про вступ України до ЄС.

"Майбутнє України – у Європейському Союзі", – підкреслив він.

За його словами, Україна вже демонструє прогрес у реформах, необхідних для наближення до європейських стандартів.

Фінансова та політична підтримка ЄС

Президент Європейської ради нагадав, що Євросоюз продовжує масштабну фінансову підтримку України, зокрема через нові кредитні програми обсягом десятки мільярдів євро.

Він також зазначив, що ЄС посилює санкційний тиск на Росію та готує новий, 21-й пакет обмежень.

Мир і безпека в Європі

Кошта підкреслив, що справедливий і тривалий мир має базуватися на міжнародному праві та повазі до суверенітету України.

"Україна визначатиме умови всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру", – сказав він.

Окремо Кошта нагадав, що Гданськ є символом боротьби за свободу, і провів паралелі між історичним досвідом Польщі та сучасною боротьбою України проти російської агресії.

Він наголосив, що попри війну, Україна вистояла, а Росії не вдалося досягти своїх стратегічних цілей і розколоти ЄС.

Читайте також: ЄС виплатить Україні 3,2 млрд євро першого траншу допомоги 25 червня, - єврокомісарка Кос