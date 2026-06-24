ЄС виплатить Україні 3,2 млрд євро першого траншу допомоги 25 червня, - єврокомісарка Кос

Перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan Європейського Союзу буде виплачений 25 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві єврокомісарки з питань розширення Марти Кос під час заходу YES Dinner Discussion у Гданську, передає "Інтерфакс-Україна".

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Перші виплати та підтримка України з боку ЄС

За словами Марти Кос, виплата першого траншу стане частиною загальної програми обсягом 90 млрд євро. Кошти будуть спрямовані на підтримку України в умовах війни та відновлення держави.

"Завтра ми виплатимо перші EUR3,2 млрд з позики", – заявила вона.

Також єврокомісарка висловила сподівання, що до літніх канікул ЄС зможе відкрити ще п’ять переговорних кластерів з Україною, окрім першого, який уже був відкритий 15 червня.

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Євроінтеграція та довгострокова перспектива

Марта Кос наголосила, що процес розширення ЄС відображає внесок України у безпеку Європи.

"Жоден процес розширення не може охопити те, що країна насправді вже робить для Європи. У нас немає розділу про мужність, немає розділу про стійкість… Україна стане членом ЄС, і ми всі повинні над цим працювати", – зазначила вона.

Також вона підкреслила, що фінансова підтримка має допомогти Україні використати поточне вікно можливостей.

"Ми повинні використати ці шість місяців усіма можливими способами, перш ніж Росія адаптується… Ми не можемо бути в безпеці в Європі, якщо Україна не стане членом ЄС", – додала Кос.

До слова, раніше єврокомісарка прокоментувала суперечку Києва та Варшави. За її словами, напруга у двосторонніх відносинах між Україною та Польщею не повинна стати перешкодою для вступу України до Європейського Союзу.

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