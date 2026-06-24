Перший транш кредиту ЄС на €90 млрд для України піде не на дрони, а в бюджет, - Euractiv
Перший транш (€3,2 мільярда) з кредиту Європейського Союзу для України обсягом у €90 мільярдів спрямують на бюджетну підтримку. Раніше планувалося, що 5,9 мільярда євро направлять на виробництво дронів.
Про це пише Euractiv з посиланням за трьох європейських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі першої виплати
Очікується, що перший транш виділять під час конференції з відновлення України, яка пройде 25-26 червня в Гданську.
- Ця сума стане частиною 30 млрд євро, виділених на макрофінансову допомогу у 2026–2027 роках. Більша частка — 60 млрд євро — кредиту ЄС призначена для підтримки оборонних потреб України.
Джерела розповіли, що Єврокомісія оголосить про другий транш для оборонних потреб Києва пізніше у червні.
Очікується, що наступні пакети фінансування можуть бути спрямовані на закупівлю боєприпасів, засобів протиповітряної оборони та безпілотників.
Що передувало?
- Раніше і Європейська служба зовнішніх дій, і Єврокомісія заявляли, що перший транш становитиме 5,9 млрд євро та дозволить Україні закуповувати дрони з компонентами, виробленими за межами блоку або України.
Двоє співрозмовників видання уточнили: плани змінили через технічні причини, оскільки ЄС треба гарантувати належний моніторинг використання коштів.
Для отримання грошей за кредитом Київ подає Єврокомісії оцінку своїх оборонних потреб. Пріоритет надається закупівлі озброєнь, вироблених у ЄС. Україна може використовувати ці кошти й для закупівлі зброї за межами Євросоюзу через передбачені винятки.
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