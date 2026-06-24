Первый транш кредита ЕС в размере 90 млрд евро для Украины пойдет не на дроны, а в бюджет, — Euractiv

Первый транш (3,2 млрд евро) из кредита Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро будет направлен на бюджетную поддержку. Ранее планировалось, что 5,9 млрд евро пойдут на производство дронов.

Об этом пишет Euractiv со ссылкой на трех европейских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали первой выплаты

Ожидается, что первый транш будет выделен во время конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 25-26 июня в Гданьске.

Эта сумма станет частью 30 млрд евро, выделенных на макрофинансовую помощь в 2026–2027 годах. Большая часть — 60 млрд евро — кредита ЕС предназначена для поддержки оборонных нужд Украины.

Источники сообщили, что Еврокомиссия объявит о втором транше для оборонных нужд Киева позднее в июне.

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Ожидается, что следующие пакеты финансирования могут быть направлены на закупку боеприпасов, средств противовоздушной обороны и беспилотников.

Что этому предшествовало?

Ранее и Европейская служба внешних действий, и Еврокомиссия заявляли, что первый транш составит 5,9 млрд евро и позволит Украине закупать дроны с компонентами, произведенными за пределами блока или Украины.

Двое собеседников издания уточнили: планы изменили по техническим причинам, поскольку ЕС необходимо гарантировать надлежащий мониторинг использования средств.

Для получения денег по кредиту Киев представляет Еврокомиссии оценку своих оборонных потребностей. Приоритет отдается закупке вооружений, произведенных в ЕС. Украина может использовать эти средства и для закупки оружия за пределами Евросоюза благодаря предусмотренным исключениям.

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