ЕС выплатит Украине 3,2 млрд евро первого транша помощи 25 июня, — еврокомиссар Кос

Первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan Европейского Союза будет выплачен 25 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос во время мероприятия YES Dinner Discussion в Гданьске, передает "Интерфакс-Украина".

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Первые выплаты и поддержка Украины со стороны ЕС

По словам Марты Кос, выплата первого транша станет частью общей программы объемом 90 млрд евро. Средства будут направлены на поддержку Украины в условиях войны и восстановление государства.

"Завтра мы выплатим первые 3,2 млрд евро из займа", — заявила она.

Также еврокомиссар выразила надежду, что до летних каникул ЕС сможет открыть еще пять переговорных кластеров с Украиной, помимо первого, который уже был открыт 15 июня.

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Евроинтеграция и долгосрочная перспектива

Марта Кос подчеркнула, что процесс расширения ЕС отражает вклад Украины в безопасность Европы.

"Ни один процесс расширения не может охватить то, что страна на самом деле уже делает для Европы. У нас нет раздела о мужестве, нет раздела об устойчивости… Украина станет членом ЕС, и мы все должны над этим работать", — отметила она.

Также она подчеркнула, что финансовая поддержка должна помочь Украине использовать текущее окно возможностей.

"Мы должны использовать эти шесть месяцев всеми возможными способами, прежде чем Россия адаптируется… Мы не можем быть в безопасности в Европе, если Украина не станет членом ЕС", — добавила Кос.

К слову, ранее еврокомиссар прокомментировала спор между Киевом и Варшавой. По её словам, напряжённость в двусторонних отношениях между Украиной и Польшей не должна стать препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.

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