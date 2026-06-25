В Таллинне расследуют надругательство над флагом Украины, - СМИ

Полиция Таллинна начала расследование по факту осквернения флага Украины, который обнаружили со следами поджога и разрывов на одной из улиц эстонской столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Postimees.

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Флаг нашли со следами поджога

По данным прокуратуры, 23 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении на проезжей части в районе Кесклинн на улице Уус фрагментов украинского флага со следами разрывов и поджога.

После получения сообщения правоохранители возбудили уголовное дело.

Полиция устанавливает обстоятельства

Расследование ведется по статье, предусматривающей ответственность за надругательство над официальными символами иностранных государств и международных организаций.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и лиц, причастных к нему.

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