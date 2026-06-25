У Таллінні розслідують наругу над прапором України, - ЗМІ

Поліція Таллінна розпочала розслідування за фактом осквернення прапора України, який виявили зі слідами підпалу та розривів на одній із вулиць естонської столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Postimees.

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Прапор знайшли зі слідами підпалу

За даними прокуратури, 23 червня до поліції надійшло повідомлення про виявлення на проїжджій частині в районі Кесклінн на вулиці Уус фрагментів українського прапора зі слідами розривів і підпалу.

Після отримання повідомлення правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Поліція встановлює обставини

Розслідування ведуть за статтею, яка передбачає відповідальність за наругу над офіційними символами іноземних держав та міжнародних організацій.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та причетних до нього осіб.

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