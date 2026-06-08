Зеленський розкритикував зняття прапорів України у Британії: Дрібна помилка може зруйнувати велику дружбу

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення деяких британських місцевих рад партії Reform UK зняти українські прапори з будівель є "тією самою малою помилкою", яка може підірвати міцні двосторонні відносини.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю британському виданню The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Критика Зеленського

Приводом для реакції українського лідера став скандал у Великій Британії, де низка муніципальних рад, які опинилися під контролем правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа, ухвалили рішення зняти українські прапори з адміністративних будівель. Згідно з новими внутрішніми правилами цих рад, на муніципальних об’єктах тепер дозволено піднімати виключно прапор Англії (Святого Георгія) та загальнонаціональний Union Jack.

Зеленський застеріг британських політиків від подібних кроків.

"Світ сьогодні настільки чутливий. Іноді маленька, дрібна помилка може зруйнувати велику дружбу. Я вважаю, що люди не повинні робити помилок, не повинні робити нічого, що може зруйнувати дружбу, і навіть якщо люди це роблять [я б сказав:] "Гаразд, ви це зробили, повернімося за стіл переговорів, поговоримо, спробуємо зрозуміти одне одного"", - зазначив глава держави.

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Для України наявність синьо-жовтого стяга на британській землі є публічним знаком солідарності країни, яка з 2022 року виділила на оборонну допомогу Києву понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів.

Досвід ЗСУ в обмін на інвестиції в оборону

Враховуючи, що уряд Великої Британії наразі перебуває під серйозним внутрішнім тиском щодо необхідності збільшення оборонних видатків, президент України закликав союзників активніше інвестувати як у власну безпеку, так і в українську армію.

"Завдяки цій війні ми маємо такий досвід. Цей досвід не має ціни. Справа не в грошах, а в життях людей. Ми поділимося цією безцінною інформацією та технологічним досвідом із нашими союзниками", - пообіцяв Зеленський.

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