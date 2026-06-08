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Новини зустріч Зеленського з Чарльзом III
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Зеленський зустрівся із королем Британії Чарльзом III під час закритої аудієнції

Зеленський та Чарльз III

8 червня король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

"Як завжди, хороша аудієнція у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ", - написав Зеленський.

Глава української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей.

Як пише Sky News, аудієнція відбулася у Віндзорському замку після переговорів Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими європейськими лідерами в Лондоні.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 17 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.
  • Король Великої Британії приймав президента України у жовтні 2025 року у Віндзорському замку.
  • Зеленський також зустрічався з Чарльзом III 23 червня 2025 року. Аудієнція у короля відбулася перед низкою політичних зустрічей президента України в Лондоні.
  • Зеленський також бачився з королем на початку березня, у Сандрингемському замку в Норфолку, куди президент прибув на запрошення монарха.

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Автор: 

Велика Британія (5972) Зеленський Володимир (27960) Лондон (401) Чарльз III (40)
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Топ коментарі
+5
Нічого там не вчудив наш президент? Хоча бачу в якомусь робочому одязі прораба на будівництві.
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08.06.2026 20:02 Відповісти
+4
ну да, Чарльз ІІІ фанатєєт від всіляких товпойопів, починаючи з трампа і закінчуючи ЗЄлєю

король намагається хоч якось обтесати цих бовдурів при владі

.
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08.06.2026 20:06 Відповісти
+4
"Король і шут". 😁
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08.06.2026 20:14 Відповісти
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Чотири рази за менш ніж півтора року! Покійна Королева Єлизавета так не фанатіла від ЗЕ, як Чарльз ІІІ . Ще як би толк хоч якийсь був від цих зустрічей...
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08.06.2026 20:01 Відповісти
ну да, Чарльз ІІІ фанатєєт від всіляких товпойопів, починаючи з трампа і закінчуючи ЗЄлєю

король намагається хоч якось обтесати цих бовдурів при владі

.
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08.06.2026 20:06 Відповісти
Чарльз ІІІ ненавидить рашку
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08.06.2026 20:10 Відповісти
Як то кажуть: Бог в поміч Його Величності! (по обтісуванню бовдурів маю на увазі)
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08.06.2026 20:48 Відповісти
Нічого там не вчудив наш президент? Хоча бачу в якомусь робочому одязі прораба на будівництві.
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08.06.2026 20:02 Відповісти
Вона, ой, він працює!
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08.06.2026 20:10 Відповісти
сподіваюсь, Чарльз ІІІ сказав, що для династії треба мати королівську кров, а не совково-криворожську:

"вовочка, кінчай красти і йди геть !"
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08.06.2026 20:03 Відповісти
Невже його і справді за Машиаха вважають?
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08.06.2026 20:49 Відповісти
А не породнітся ли моєй криворожской дінастії з віндзорською? Дворец і дворня в мене вже є.
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08.06.2026 20:13 Відповісти
Думаєте вже навіть в Лондоні має дворєц? Бо ж на династію ніби-то арешт наклали, чи ні?
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08.06.2026 20:50 Відповісти
"Король і шут". 😁
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08.06.2026 20:14 Відповісти
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08.06.2026 20:29 Відповісти
А між іншим паяци (шути) при королях завжди були дуже розумні люди і виконували роль швидше радників ніж розважальників...
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08.06.2026 20:52 Відповісти
Зустрівся блазень із корольом,
Схилився низько перед ним.
Та хто був мудрий між обох -
Не знав ні блазень, ані Бог.
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08.06.2026 20:18 Відповісти
Чарльз так часто зустрічається з зеленським, що, мабуть, готує його в свої наступники.
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08.06.2026 20:27 Відповісти
Може їм слуга потрібен невеликого росту але не індус. 😁
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08.06.2026 20:33 Відповісти
Точно. Просто я не звернув увагу на робочу робу!
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08.06.2026 20:40 Відповісти
Ой щось євреїв коло англійського королівського двору не помічав я ніколи... Невже і туманний Альбіон впаде перед ними та зараз?
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08.06.2026 20:56 Відповісти
Ну кто-то с монархом встречается, а кто-то с автостопщиком с америки, каждому своё как говорится.
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08.06.2026 20:28 Відповісти
Обережно! Оманський шейх не пережив зустріч з найвеличнійшим...
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08.06.2026 20:38 Відповісти
 
 