Зеленський зустрівся із королем Британії Чарльзом III під час закритої аудієнції
8 червня король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі зустрічі
"Як завжди, хороша аудієнція у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ", - написав Зеленський.
Глава української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей.
Як пише Sky News, аудієнція відбулася у Віндзорському замку після переговорів Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими європейськими лідерами в Лондоні.
Що передувало
- Нагадаємо, 17 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.
- Король Великої Британії приймав президента України у жовтні 2025 року у Віндзорському замку.
- Зеленський також зустрічався з Чарльзом III 23 червня 2025 року. Аудієнція у короля відбулася перед низкою політичних зустрічей президента України в Лондоні.
- Зеленський також бачився з королем на початку березня, у Сандрингемському замку в Норфолку, куди президент прибув на запрошення монарха.
Топ коментарі
+5 Василь Тесляр #615960
показати весь коментар08.06.2026 20:02 Відповісти Посилання
+4 mg42ua
показати весь коментар08.06.2026 20:06 Відповісти Посилання
+4 Герхард
показати весь коментар08.06.2026 20:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
король намагається хоч якось обтесати цих бовдурів при владі
.
"вовочка, кінчай красти і йди геть !"
Схилився низько перед ним.
Та хто був мудрий між обох -
Не знав ні блазень, ані Бог.