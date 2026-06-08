Зеленський зустрівся із королем Британії Чарльзом III під час закритої аудієнції

8 червня король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

"Як завжди, хороша аудієнція у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ", - написав Зеленський.

Глава української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей.

Як пише Sky News, аудієнція відбулася у Віндзорському замку після переговорів Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими європейськими лідерами в Лондоні.

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Що передувало

Нагадаємо, 17 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Король Великої Британії приймав президента України у жовтні 2025 року у Віндзорському замку.

Зеленський також зустрічався з Чарльзом III 23 червня 2025 року. Аудієнція у короля відбулася перед низкою політичних зустрічей президента України в Лондоні.

Зеленський також бачився з королем на початку березня, у Сандрингемському замку в Норфолку, куди президент прибув на запрошення монарха.

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