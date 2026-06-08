Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III во время закрытой аудиенции

8 июня король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Виндзорском дворце.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали встречи

"Как всегда, хорошая аудиенция у короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III", — написал Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил Его Величество и все Соединенное Королевство за непоколебимую поддержку нашего народа.

Как пишет Sky News, аудиенция состоялась в Виндзорском замке после переговоров Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими европейскими лидерами в Лондоне.

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Что предшествовало

Напомним, 17 марта 2026 года президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III.

Король Великобритании принимал президента Украины в октябре 2025 года в Виндзорском замке.

Зеленский также встречался с Чарльзом III 23 июня 2025 года. Аудиенция у короля состоялась перед рядом политических встреч президента Украины в Лондоне.

Зеленский также виделся с королем в начале марта в Сандрингемском замке в Норфолке, куда президент прибыл по приглашению монарха.

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