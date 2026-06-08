Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III во время закрытой аудиенции
8 июня король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Виндзорском дворце.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали встречи
"Как всегда, хорошая аудиенция у короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III", — написал Зеленский.
Глава украинского государства поблагодарил Его Величество и все Соединенное Королевство за непоколебимую поддержку нашего народа.
Как пишет Sky News, аудиенция состоялась в Виндзорском замке после переговоров Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими европейскими лидерами в Лондоне.
Что предшествовало
- Напомним, 17 марта 2026 года президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III.
- Король Великобритании принимал президента Украины в октябре 2025 года в Виндзорском замке.
- Зеленский также встречался с Чарльзом III 23 июня 2025 года. Аудиенция у короля состоялась перед рядом политических встреч президента Украины в Лондоне.
- Зеленский также виделся с королем в начале марта в Сандрингемском замке в Норфолке, куда президент прибыл по приглашению монарха.
Топ комментарии
+2 Василь Тесляр #615960
показать весь комментарий08.06.2026 20:02 Ответить Ссылка
+2 mg42ua
показать весь комментарий08.06.2026 20:06 Ответить Ссылка
+1 Александр Павлов #594157
показать весь комментарий08.06.2026 20:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
король намагається хоч якось обтесати цих бовдурів при владі
.
"вовочка, кінчай красти і йди геть !"
Схилився низько перед ним.
Та хто був мудрий між обох -
Не знав ні блазень, ані Бог.