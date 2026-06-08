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Новости встреча Зеленского с Чарльзом III
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Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III во время закрытой аудиенции

Зеленский и Чарльз III

8 июня король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Виндзорском дворце.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали встречи

"Как всегда, хорошая аудиенция у короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III", — написал Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил Его Величество и все Соединенное Королевство за непоколебимую поддержку нашего народа.

Как пишет Sky News, аудиенция состоялась в Виндзорском замке после переговоров Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими европейскими лидерами в Лондоне.

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Что предшествовало

  • Напомним, 17 марта 2026 года президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III.
  • Король Великобритании принимал президента Украины в октябре 2025 года в Виндзорском замке.
  • Зеленский также встречался с Чарльзом III 23 июня 2025 года. Аудиенция у короля состоялась перед рядом политических встреч президента Украины в Лондоне.
  • Зеленский также виделся с королем в начале марта в Сандрингемском замке в Норфолке, куда президент прибыл по приглашению монарха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речь Чарльза об Украине — скрытый сигнал США и Трампу, — Politico

Автор: 

Великобритания (5301) Зеленский Владимир (24435) Лондон (368) Чарльз III (36)
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Топ комментарии
+2
Нічого там не вчудив наш президент? Хоча бачу в якомусь робочому одязі прораба на будівництві.
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08.06.2026 20:02 Ответить
+2
ну да, Чарльз ІІІ фанатєєт від всіляких товпойопів, починаючи з трампа і закінчуючи ЗЄлєю

король намагається хоч якось обтесати цих бовдурів при владі

.
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08.06.2026 20:06 Ответить
+1
Чотири рази за менш ніж півтора року! Покійна Королева Єлизавета так не фанатіла від ЗЕ, як Чарльз ІІІ . Ще як би толк хоч якийсь був від цих зустрічей...
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08.06.2026 20:01 Ответить
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Чотири рази за менш ніж півтора року! Покійна Королева Єлизавета так не фанатіла від ЗЕ, як Чарльз ІІІ . Ще як би толк хоч якийсь був від цих зустрічей...
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08.06.2026 20:01 Ответить
ну да, Чарльз ІІІ фанатєєт від всіляких товпойопів, починаючи з трампа і закінчуючи ЗЄлєю

король намагається хоч якось обтесати цих бовдурів при владі

.
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08.06.2026 20:06 Ответить
Чарльз ІІІ ненавидить рашку
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08.06.2026 20:10 Ответить
Нічого там не вчудив наш президент? Хоча бачу в якомусь робочому одязі прораба на будівництві.
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08.06.2026 20:02 Ответить
Вона, ой, він працює!
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08.06.2026 20:10 Ответить
сподіваюсь, Чарльз ІІІ сказав, що для династії треба мати королівську кров, а не совково-криворожську:

"вовочка, кінчай красти і йди геть !"
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08.06.2026 20:03 Ответить
А не породнітся ли моєй криворожской дінастії з віндзорською? Дворец і дворня в мене вже є.
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08.06.2026 20:13 Ответить
"Король і шут". 😁
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08.06.2026 20:14 Ответить
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08.06.2026 20:29 Ответить
Зустрівся блазень із корольом,
Схилився низько перед ним.
Та хто був мудрий між обох -
Не знав ні блазень, ані Бог.
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08.06.2026 20:18 Ответить
Чарльз так часто зустрічається з зеленським, що, мабуть, готує його в свої наступники.
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08.06.2026 20:27 Ответить
Може їм слуга потрібен невеликого росту але не індус. 😁
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08.06.2026 20:33 Ответить
Ну кто-то с монархом встречается, а кто-то с автостопщиком с америки, каждому своё как говорится.
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08.06.2026 20:28 Ответить
 
 