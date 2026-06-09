Зеленский раскритиковал снятие флагов Украины в Великобритании: Мелкая ошибка может разрушить большую дружбу
Президент Владимир Зеленский заявил, что решение некоторых британских местных советов партии Reform UK снять украинские флаги с зданий является "той самой небольшой ошибкой", которая может подорвать прочные двусторонние отношения.
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью британскому изданию The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
Критика Зеленского
Поводом для реакции украинского лидера стал скандал в Великобритании, где ряд муниципальных советов, оказавшихся под контролем правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа, приняли решение снять украинские флаги с административных зданий. Согласно новым внутренним правилам этих советов, на муниципальных объектах теперь разрешено поднимать исключительно флаг Англии (Святого Георгия) и общенациональный Union Jack.
Зеленский предостерег британских политиков от подобных шагов.
"Мир сегодня настолько чувствителен. Иногда маленькая, мелкая ошибка может разрушить большую дружбу. Я считаю, что люди не должны совершать ошибок, не должны делать ничего, что может разрушить дружбу, и даже если люди это делают [я бы сказал:] "Ладно, вы это сделали, вернемся за стол переговоров, поговорим, попробуем понять друг друга"", - отметил глава государства.
Для Украины наличие сине-желтого флага на британской земле является публичным знаком солидарности страны, которая с 2022 года выделила на оборонную помощь Киеву более 20 миллиардов фунтов стерлингов.
Опыт ВСУ в обмен на инвестиции в оборону
Учитывая, что правительство Великобритании в настоящее время находится под серьезным внутренним давлением в отношении необходимости увеличения оборонных расходов, президент Украины призвал союзников активнее инвестировать как в собственную безопасность, так и в украинскую армию.
"Благодаря этой войне у нас есть такой опыт. Этот опыт не имеет цены. Дело не в деньгах, а в жизнях людей. Мы поделимся этой бесценной информацией и технологическим опытом с нашими союзниками", - пообещал Зеленский.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось о том, что в графстве Эссекс в Великобритании после победы 7 мая на местных выборах правопопулистская партия Reform UK поручила убрать украинский флаг с фасада здания совета. Он висел там с 2022 года.
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ми ще з Польщею не розгріблись !
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І квартиру продай в Лондоні - покажи їм кузькіну мать!
Головне щоб підтримка України тривала.
Але 🤡 є 🤡.
Тупає ніжками, як мала дитина.😫
Буде багато виступати, то в країни Балтії літатиме через Румунію-Німеччину-Швецію.
Україна теж була змушена підігравати.
Хоча реальна вага допомоги Україні в бюджетах західних країн була далеко не першочерговою статтею витрат, про неї говорили непропорційно багато - по десять разів на день. Якби Україну згадували приблизно в тій самій пропорції, в якій на неї реально витрачалися бюджетні кошти, то, ймовірно, не виникло б такого явища, як «втома від України».
У такому разі політикам було б значно важче розігрувати тему «втоми від допомоги» та заробляти на ній політичні бали.
Зараз ЄС допомагає більше, а говорить менше і ситуація вже виглядає стабільніше. Україні потрібно спокійно перечекати, бо найближчими роками цілком можливі всплески дичини типу Трампа і "бунтів кріпаків проти жидомасонів" в різних місцях Європи.
Україна може про себе заявити тільки одним способом - успіхами в знищенні кацапів, від цього буде залежати хто захоче до цього примазатись.
Думай шо кажеш!
Вони просто використовують нас як щит.