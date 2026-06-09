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Новости Вандализм флагов Украины
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Зеленский раскритиковал снятие флагов Украины в Великобритании: Мелкая ошибка может разрушить большую дружбу

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение некоторых британских местных советов партии Reform UK снять украинские флаги с зданий является "той самой небольшой ошибкой", которая может подорвать прочные двусторонние отношения.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью британскому изданию The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Критика Зеленского

Поводом для реакции украинского лидера стал скандал в Великобритании, где ряд муниципальных советов, оказавшихся под контролем правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа, приняли решение снять украинские флаги с административных зданий. Согласно новым внутренним правилам этих советов, на муниципальных объектах теперь разрешено поднимать исключительно флаг Англии (Святого Георгия) и общенациональный Union Jack.

Зеленский предостерег британских политиков от подобных шагов.

"Мир сегодня настолько чувствителен. Иногда маленькая, мелкая ошибка может разрушить большую дружбу. Я считаю, что люди не должны совершать ошибок, не должны делать ничего, что может разрушить дружбу, и даже если люди это делают [я бы сказал:] "Ладно, вы это сделали, вернемся за стол переговоров, поговорим, попробуем понять друг друга"", - отметил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддерживаем Украину, но над нашими зданиями не будет иностранных флагов, - лидер британской Reform UK Фарадж

Для Украины наличие сине-желтого флага на британской земле является публичным знаком солидарности страны, которая с 2022 года выделила на оборонную помощь Киеву более 20 миллиардов фунтов стерлингов.

Опыт ВСУ в обмен на инвестиции в оборону

Учитывая, что правительство Великобритании в настоящее время находится под серьезным внутренним давлением в отношении необходимости увеличения оборонных расходов, президент Украины призвал союзников активнее инвестировать как в собственную безопасность, так и в украинскую армию.

"Благодаря этой войне у нас есть такой опыт. Этот опыт не имеет цены. Дело не в деньгах, а в жизнях людей. Мы поделимся этой бесценной информацией и технологическим опытом с нашими союзниками", - пообещал Зеленский.

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Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось о том, что в графстве Эссекс в Великобритании после победы 7 мая на местных выборах правопопулистская партия Reform UK поручила убрать украинский флаг с фасада здания совета. Он висел там с 2022 года.

Автор: 

Великобритания (5301) Зеленский Владимир (24450) флаг (963)
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Топ комментарии
+22
Гундосий робить проблему на рівному місті. В цій ситуації повинен бути лише один меседж: дякуємо британцям, що підтримують українців, цінуємо прояви солідарності і залученості в нашому спротиву агресору...Все! Але цей нарцис невиліковний і ненавчаємий.
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09.06.2026 00:10 Ответить
+20
Яке воно кончене. Обкрадати власний народ оце помилка. Хоча ми з ним не один народ.
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09.06.2026 00:05 Ответить
+14
Воно лякає Британію, що обідиться?
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09.06.2026 00:02 Ответить
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Воно лякає Британію, що обідиться?
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09.06.2026 00:02 Ответить
вгамуйте, нарешті, цього "дипломата" скочем по писку !

ми ще з Польщею не розгріблись !

.
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09.06.2026 04:11 Ответить
Головне, щоб постачали вчасно "шторми" і все інше, а ці "знаки солідарності"... То таке.
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09.06.2026 00:05 Ответить
Яке воно кончене. Обкрадати власний народ оце помилка. Хоча ми з ним не один народ.
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09.06.2026 00:05 Ответить
Гундосий робить проблему на рівному місті. В цій ситуації повинен бути лише один меседж: дякуємо британцям, що підтримують українців, цінуємо прояви солідарності і залученості в нашому спротиву агресору...Все! Але цей нарцис невиліковний і ненавчаємий.
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09.06.2026 00:10 Ответить
Вова набери повен рот лайна і плюнь на тих британців.
І квартиру продай в Лондоні - покажи їм кузькіну мать!
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09.06.2026 00:16 Ответить
На поляків вже образився, на бритів теж, хто наступний?
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09.06.2026 00:34 Ответить
Це їх особиста справа, які їм прапори вивішувати в своїх містах!
Головне щоб підтримка України тривала.

Але 🤡 є 🤡.
Тупає ніжками, як мала дитина.😫

Буде багато виступати, то в країни Балтії літатиме через Румунію-Німеччину-Швецію.
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09.06.2026 00:36 Ответить
Отут треба було б трохи заткнутися
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09.06.2026 01:48 Ответить
Раніше багато політиків у ЄС та США фактично прикривали будь-які економічні проблеми розмовами про Україну та необхідність великої допомоги їй. При цьому паралельно вони вели торговельні війни з Китаєм, збільшували витрати на власні армії та відкладали вирішення інших системних проблем, зокрема старіння населення.
Україна теж була змушена підігравати.
Хоча реальна вага допомоги Україні в бюджетах західних країн була далеко не першочерговою статтею витрат, про неї говорили непропорційно багато - по десять разів на день. Якби Україну згадували приблизно в тій самій пропорції, в якій на неї реально витрачалися бюджетні кошти, то, ймовірно, не виникло б такого явища, як «втома від України».
У такому разі політикам було б значно важче розігрувати тему «втоми від допомоги» та заробляти на ній політичні бали.
Зараз ЄС допомагає більше, а говорить менше і ситуація вже виглядає стабільніше. Україні потрібно спокійно перечекати, бо найближчими роками цілком можливі всплески дичини типу Трампа і "бунтів кріпаків проти жидомасонів" в різних місцях Європи.
Україна може про себе заявити тільки одним способом - успіхами в знищенні кацапів, від цього буде залежати хто захоче до цього примазатись.
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09.06.2026 02:13 Ответить
Ну тут дійсно важко промовчати, бо ситуація - просто класичний приклад того, як не треба вести міжнародну політику. Намагатися повчати британців, які прапори їм вішати на своїх же адмінбудівлях, - це якесь абсолютне безглуздя і стовідсоткове влучання в приказку про чужий монастир і свій устав. Велика Британія - суверенна країна, і якщо їхні місцеві ради вирішили повернутися до своїх національних прапорів, це виключно їхня внутрішня справа, подобається нам це чи ні. Замість того, щоб подякувати за мільярди фунтів допомоги, танки, ракети та прихисток для наших людей, з нашого боку звучать якісь дивні образи та претензії, що це нібито «може зруйнувати велику дружбу». Серйозно? Дружбу руйнують не прапори, а отаке нахабне та зверхнє ставлення до партнерів, від яких ми прямо залежимо. Цей повчальний тон у стилі «ви зробили помилку, але сідайте, я вам поясню, як треба» виглядає просто дико і лише налаштовує британських політиків та їхніх виборців проти нас. Коли замість професійних дипломатів купу посольств очолюють випадкові люди без досвіду, то й перша особа починає видавати подібні перли, абсолютно не думаючи про наслідки для країни. Зеленському вже колись треба навчитися елементарної вдячності та такту, а не вчити весь світ, як їм жити у власному домі.... Але ж воно на жаль тупе ,нахабне, невдячне і абсолютно не здатне до навчання будь чому...
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09.06.2026 02:27 Ответить
Піднімуть знову, коли Президентом стане Порошенко!
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09.06.2026 02:41 Ответить
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09.06.2026 07:07 Ответить
фарадж популіст, не вистачало ще щоб і британці повірили ідіоту, що умовою їх загального щастя є недопомога україні, ну тромб вже пообіцяв зробити америку великою, тільки не треба допомагати україні, що ж 77 мільйонів ідіотів, що за нього проголосували, і досі чекають величі, хоч і стали завдяки йому вдвічі більше платити за паливо на заправках
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09.06.2026 04:47 Ответить
повчати публічно британців не треба, це помилка Зеленського, хоч ні король, ні інші наші друзі в Британії до України гірше через неї ставитися не будуть, а на фараджистів начхати, вони й так нашими друзями ніколи не були, вони прихильники Дональда Тромба, і не хочуть через Україну конфліктувати з Х-уйлом
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09.06.2026 05:00 Ответить
То мало чого варта така "дружба", якщо її можна зруйнувати усього-навсього зняттям прапора...
Думай шо кажеш!
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09.06.2026 06:14 Ответить
Тю, та голова Гундосова може тільки базікати та їсти!
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09.06.2026 07:20 Ответить
Це безтолкове чмо вирішило ще й там спровокувати черговий скандал. Обкурений ішак - генератор проблем та скандалів. Геть мудака тупорилого!
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09.06.2026 07:23 Ответить
Це ж треба мати талант пересратися з усіма в світі.
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09.06.2026 07:41 Ответить
Під посла копає,щоб зняти єдиного адекватного в його зграї.
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09.06.2026 08:10 Ответить
Яка ще дружба, коли навіть безвізового режиму з Британією не існує?
Вони просто використовують нас як щит.
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09.06.2026 08:37 Ответить
Дрібни помилки не заслуговують уваги і критики з таким напруженим графіком закордонних справ, це як помилитися у дрес - коді і зруйнувати велику дружбу
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09.06.2026 08:48 Ответить
 
 