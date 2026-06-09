Зеленский раскритиковал снятие флагов Украины в Великобритании: Мелкая ошибка может разрушить большую дружбу

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение некоторых британских местных советов партии Reform UK снять украинские флаги с зданий является "той самой небольшой ошибкой", которая может подорвать прочные двусторонние отношения.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью британскому изданию The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Критика Зеленского

Поводом для реакции украинского лидера стал скандал в Великобритании, где ряд муниципальных советов, оказавшихся под контролем правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа, приняли решение снять украинские флаги с административных зданий. Согласно новым внутренним правилам этих советов, на муниципальных объектах теперь разрешено поднимать исключительно флаг Англии (Святого Георгия) и общенациональный Union Jack.

Зеленский предостерег британских политиков от подобных шагов.

"Мир сегодня настолько чувствителен. Иногда маленькая, мелкая ошибка может разрушить большую дружбу. Я считаю, что люди не должны совершать ошибок, не должны делать ничего, что может разрушить дружбу, и даже если люди это делают [я бы сказал:] "Ладно, вы это сделали, вернемся за стол переговоров, поговорим, попробуем понять друг друга"", - отметил глава государства.

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Для Украины наличие сине-желтого флага на британской земле является публичным знаком солидарности страны, которая с 2022 года выделила на оборонную помощь Киеву более 20 миллиардов фунтов стерлингов.

Опыт ВСУ в обмен на инвестиции в оборону

Учитывая, что правительство Великобритании в настоящее время находится под серьезным внутренним давлением в отношении необходимости увеличения оборонных расходов, президент Украины призвал союзников активнее инвестировать как в собственную безопасность, так и в украинскую армию.

"Благодаря этой войне у нас есть такой опыт. Этот опыт не имеет цены. Дело не в деньгах, а в жизнях людей. Мы поделимся этой бесценной информацией и технологическим опытом с нашими союзниками", - пообещал Зеленский.

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