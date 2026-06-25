Нидерланды передадут Украине 178 млн евро и газовые турбины для подготовки к зиме, - Шмыгаль
Нидерланды выделят Украине 178 млн евро на подготовку к отопительному сезону 2026/2027 годов, развитие распределенной генерации, а также передадут списанные газовые турбины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль после подписания "Дорожной карты" сотрудничества между Украиной и Нидерландами в энергетической сфере в рамках Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске.
Средства будут направлены на подготовку к зиме
По словам Шмыгаля, финансирование предусмотрено для подготовки Украины к отопительному сезону, закупки критически важного оборудования и развития распределенной генерации.
Кроме того, уже осенью Нидерланды планируют передать Украине газовые турбины, выведенные из эксплуатации.
Украина рассчитывает на новое энергетическое оборудование
Стороны также договорились совместно оценивать возможность использования оборудования с закрытых электростанций Нидерландов для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.
Отдельным направлением сотрудничества станет развитие распределенной генерации с привлечением нидерландских технологий и частного бизнеса. Украина уже передала партнерам перечень приоритетных потребностей и рассчитывает на поставку когенерационных установок и другого оборудования.
По словам Шмыгаля, общий вклад Нидерландов в Фонд поддержки энергетики Украины уже превысил 100 млн евро.
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