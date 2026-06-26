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Россия атаковала Полтаву и Кременчуг ночью 26 июня

Взрывы в Кременчуге и Полтаве

В ночь на 26 июня в Кременчуге и Полтаве раздались взрывы. Враг атакует города с помощью дронов и баллистического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram Воздушных сил ВСУ и на канале главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.

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Ночная атака: жителей призывают оставаться в укрытиях

"Кременчугская громада подвергается атаке врага. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях", - написал Виталий Дякивнич в Telegram.

Ранее мы писали, что вечером 25 июня российские войска запустили баллистические ракеты по Киеву. В результате обстрела известно о двух раненых.

Читайте: РФ атаковала промышленный объект в Полтавской области: возник пожар. ФОТОрепортаж

Автор: 

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