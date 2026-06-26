Росія атакувала Полтаву і Кременчук уночі 26 червня
В ніч на 26 червня у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи. Ворог атакує міста дронами та балістикою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в Tелеграм Повітряних сил ЗСУ та на каналі глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
Атака вночі: мешканців закликають залишатися в укриттях
"Кременчуцька громада під атакою ворога. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях", - написав Віталій Дяківнич у Tелеграмі.
Раніше ми писали, що увечері 25 червня російські війська запустили балістичні ракети на Київ. Унаслідок обстрілу відомо про двох поранених.
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