Росія атакувала Полтаву і Кременчук уночі 26 червня

В ніч на 26 червня у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи. Ворог атакує міста дронами та балістикою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в Tелеграм Повітряних сил ЗСУ та на каналі глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака вночі: мешканців закликають залишатися в укриттях

"Кременчуцька громада під атакою ворога. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях", - написав Віталій Дяківнич у Tелеграмі.

Раніше ми писали, що увечері 25 червня російські війська запустили балістичні ракети на Київ. Унаслідок обстрілу відомо про двох поранених.

Читайте: РФ атакувала промисловий об’єкт на Полтавщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж