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Новости Помощь Украине
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На конференции в Гданьске подписали 160 соглашений на сумму свыше €10 млрд, - Свириденко

Свириденко: конференция в Гданьске принесла Украине более €10 млрд соглашений

По итогам Конференции по восстановлению Украины в Гданьске было подписано 160 соглашений на общую сумму свыше 10 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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"160 подписанных в этом году соглашений на сумму более 10 млрд евро - результат ежедневной работы президента Владимира Зеленского и всей украинской команды", - заявила Свириденко.

Ключевые финансовые договоренности

По словам главы правительства, среди главных результатов конференции:

  • первый транш нового финансового инструмента ЕС в размере 3,2 млрд евро;
  • 3,4 млрд долларов финансирования по соглашению со Всемирным банком;
  • запуск Европейского флагманского фонда реконструкции Украины;
  • создание Ukraine Transport Support Fund.

Кроме того, достигнута договоренность о выделении 140 млн евро на жилищные программы, подписано соглашение с Европейским инвестиционным банком о восстановлении и защите дорог прифронтовых регионов, а также установлены новые партнерства в сферах оборонной промышленности и энергетики.

Свириденко подчеркнула, что результаты конференции подтверждают стратегическое партнерство Украины и Европейского Союза.

"Этот день еще раз подтвердил: у Украины и Европы общий путь, общие ценности и общее будущее", - подытожила премьер-министр.

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Автор: 

помощь (8384) Украина (44507) Свириденко Юлия (489)
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Топ комментарии
+11
ТП в окулярах.

"160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро - результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди", - заявила Свириденко Джерело: https://censor.net/ua/n4010320

Очко потужному до блиску відполірувала .
Без ішака і сонце не сходе
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26.06.2026 06:42 Ответить
+6
Результат щоденної роботи зелені ми бачимо на Українських кладовищах... Харе дупу лизати, бояри пололяцькі....😡😡😡
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26.06.2026 07:20 Ответить
+3
здрастє ,я ваша тьотя
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26.06.2026 06:38 Ответить

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