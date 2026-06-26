На конференции в Гданьске подписали 160 соглашений на сумму свыше €10 млрд, - Свириденко
По итогам Конференции по восстановлению Украины в Гданьске было подписано 160 соглашений на общую сумму свыше 10 млрд евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"160 подписанных в этом году соглашений на сумму более 10 млрд евро - результат ежедневной работы президента Владимира Зеленского и всей украинской команды", - заявила Свириденко.
Ключевые финансовые договоренности
По словам главы правительства, среди главных результатов конференции:
- первый транш нового финансового инструмента ЕС в размере 3,2 млрд евро;
- 3,4 млрд долларов финансирования по соглашению со Всемирным банком;
- запуск Европейского флагманского фонда реконструкции Украины;
- создание Ukraine Transport Support Fund.
Кроме того, достигнута договоренность о выделении 140 млн евро на жилищные программы, подписано соглашение с Европейским инвестиционным банком о восстановлении и защите дорог прифронтовых регионов, а также установлены новые партнерства в сферах оборонной промышленности и энергетики.
Свириденко подчеркнула, что результаты конференции подтверждают стратегическое партнерство Украины и Европейского Союза.
"Этот день еще раз подтвердил: у Украины и Европы общий путь, общие ценности и общее будущее", - подытожила премьер-министр.
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"160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро - результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди", - заявила Свириденко Джерело: https://censor.net/ua/n4010320
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