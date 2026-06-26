УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8247 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
294 7

На конференції у Гданську підписали 160 угод на понад €10 млрд, - Свириденко

Свириденко: конференція у Гданську принесла Україні понад €10 млрд угод

За підсумками Конференції з відновлення України у Гданську було підписано 160 угод на загальну суму понад 10 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро - результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди", - заявила Свириденко.

Ключові фінансові домовленості

За словами глави уряду, серед головних результатів конференції:

  • перший транш нового фінансового інструменту ЄС у розмірі 3,2 млрд євро;
  • 3,4 млрд доларів фінансування за угодою зі Світовим банком;
  • запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України;
  • створення Ukraine Transport Support Fund.

Крім того, є домовленість й про 140 млн євро на житлові програми, угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг прифронтових регіонів, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

Свириденко наголосила, що результати конференції підтверджують стратегічне партнерство України та Європейського Союзу.

"Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє", - підсумувала прем'єр-міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка енергетики: Шмигаль анонсував залучення понад 1 мільярда євро українськими компаніями

Автор: 

допомога (9241) Україна (7503) Свириденко Юлія (954)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 