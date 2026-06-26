На конференції у Гданську підписали 160 угод на понад €10 млрд, - Свириденко

За підсумками Конференції з відновлення України у Гданську було підписано 160 угод на загальну суму понад 10 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

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"160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро - результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди", - заявила Свириденко.

Ключові фінансові домовленості

За словами глави уряду, серед головних результатів конференції:

перший транш нового фінансового інструменту ЄС у розмірі 3,2 млрд євро ;

; 3,4 млрд доларів фінансування за угодою зі Світовим банком;

фінансування за угодою зі Світовим банком; запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України;

створення Ukraine Transport Support Fund.

Крім того, є домовленість й про 140 млн євро на житлові програми, угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг прифронтових регіонів, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

Свириденко наголосила, що результати конференції підтверджують стратегічне партнерство України та Європейського Союзу.

"Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє", - підсумувала прем'єр-міністр.

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