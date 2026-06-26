На конференції у Гданську підписали 160 угод на понад €10 млрд, - Свириденко
За підсумками Конференції з відновлення України у Гданську було підписано 160 угод на загальну суму понад 10 млрд євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
"160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро - результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди", - заявила Свириденко.
Ключові фінансові домовленості
За словами глави уряду, серед головних результатів конференції:
- перший транш нового фінансового інструменту ЄС у розмірі 3,2 млрд євро;
- 3,4 млрд доларів фінансування за угодою зі Світовим банком;
- запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України;
- створення Ukraine Transport Support Fund.
Крім того, є домовленість й про 140 млн євро на житлові програми, угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг прифронтових регіонів, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.
Свириденко наголосила, що результати конференції підтверджують стратегічне партнерство України та Європейського Союзу.
"Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє", - підсумувала прем'єр-міністр.
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