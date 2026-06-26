Дроны атаковали оккупированный Крым: в районе Керчи прогремели взрывы
В ночь на 26 июня беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Серия взрывов была слышна в районе Керчи, БПЛА фиксировали вблизи Керченской паромной переправы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По их данным, дроны двигались в направлении Керчи, а взрывы прогремели вблизи Керченской паромной переправы.
Местные жители сообщают о запахе гари
После серии взрывов жители Керчи сообщили о сильном запахе гари, который ощущался в городе.
По состоянию на утро официальной информации о последствиях атаки, возможных повреждениях или пострадавших не поступало. Мониторинговые ресурсы продолжают отслеживать ситуацию на временно оккупированном полуострове.
Сервис NASA FIRMS также фиксирует пожар в районе дислокации средств ПВО ("Панцирь С-1") и аэродрома.
Что предшествовало?
В ночь на 26 июня химический комбинат "Азот" в Новомосковске Тульской области РФ вновь подвергся атаке беспилотников. Местные жители сообщали о серии взрывов, а в сети появились видео с задымлением в районе предприятия.
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