Дроны атаковали оккупированный Крым: в районе Керчи прогремели взрывы

В ночь на 26 июня беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Серия взрывов была слышна в районе Керчи, БПЛА фиксировали вблизи Керченской паромной переправы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, дроны двигались в направлении Керчи, а взрывы прогремели вблизи Керченской паромной переправы.

Местные жители сообщают о запахе гари

После серии взрывов жители Керчи сообщили о сильном запахе гари, который ощущался в городе.

По состоянию на утро официальной информации о последствиях атаки, возможных повреждениях или пострадавших не поступало. Мониторинговые ресурсы продолжают отслеживать ситуацию на временно оккупированном полуострове.

Сервис NASA FIRMS также фиксирует пожар в районе дислокации средств ПВО ("Панцирь С-1") и аэродрома.

Что предшествовало?

В ночь на 26 июня химический комбинат "Азот" в Новомосковске Тульской области РФ вновь подвергся атаке беспилотников. Местные жители сообщали о серии взрывов, а в сети появились видео с задымлением в районе предприятия.

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