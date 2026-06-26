Дрони атакували окупований Крим: у районі Керчі пролунали вибухи
У ніч проти 26 червня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Серію вибухів було чути в районі Керчі, БпЛА фіксували поблизу Керченської поромної переправи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За їхніми даними, дрони рухалися у напрямку Керчі, а вибухи пролунали поблизу Керченської поромної переправи.
Місцеві повідомляють про запах гару
Після серії вибухів жителі Керчі повідомили про сильний запах гару, який відчувався в місті.
Станом на ранок офіційної інформації про наслідки атаки, можливі пошкодження чи постраждалих не надходило. Моніторингові ресурси продовжують відстежувати ситуацію на тимчасово окупованому півострові.
Сервіс NASA FIRMS також фіксує пожежу в районі дислокації засобів ППО ("Панцир С-1") та аеродрому.
Що передувало?
У ніч на 26 червня хімічний комбінат "Азот" у Новомосковську Тульської області РФ знову зазнав атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, а в мережі з'явилися відео із задимленням у районі підприємства.
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