Дрони атакували окупований Крим: у районі Керчі пролунали вибухи

У ніч проти 26 червня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Серію вибухів було чути в районі Керчі, БпЛА фіксували поблизу Керченської поромної переправи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, дрони рухалися у напрямку Керчі, а вибухи пролунали поблизу Керченської поромної переправи.

Місцеві повідомляють про запах гару

Після серії вибухів жителі Керчі повідомили про сильний запах гару, який відчувався в місті.

Станом на ранок офіційної інформації про наслідки атаки, можливі пошкодження чи постраждалих не надходило. Моніторингові ресурси продовжують відстежувати ситуацію на тимчасово окупованому півострові.

Сервіс NASA FIRMS також фіксує пожежу в районі дислокації засобів ППО ("Панцир С-1") та аеродрому.

Що передувало?

У ніч на 26 червня хімічний комбінат "Азот" у Новомосковську Тульської області РФ знову зазнав атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, а в мережі з'явилися відео із задимленням у районі підприємства.

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