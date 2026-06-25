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Уночі Сили безпілотних систем уразили 38 військових об’єктів РФ в окупованому Криму, - Мадяр
У ніч на 25 червня Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в тимчасово окупованому Криму. Серед них –– Таврійська ТЕС та нафтобаза у Джанкої.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗС України Роберт "Мадяр" Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
Успішні удари СБС
Зокрема, поцілили у такі об'єкти:
- Берегова РЛС "МР-231", нп Мирний, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Берегова РЛС "Нева-Б", нп Морське, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Берегова РЛС "Нева-Б", нп Заозерне, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС330/220/110/35 кВ "Севастополь", нп Севастополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС330 кВ "Сімферопольська", нп Сімферополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Зенітна установка ЗУ-23-2, нп Кумове, АР Крим, 1 ОЦ СБС.
Серед інших уражених об'єктів — Таврійська ТЕС у Сімферополі, нафтобаза в Джанкої та газові компресорні станції в Журавлівці й Ключах.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим.
Що передувало?
У ніч на 25 червня Сили оборони уразили нафтобазу у Краснодарському краї РФ та радіолокаційний комплекс "Скала-М" в окупованій Керчі, уточнив Генштаб ЗСУ.
Топ коментарі
+4 Андрій Лавриненко
показати весь коментар25.06.2026 20:05 Відповісти Посилання
+2 Александр Павлов #594157
показати весь коментар25.06.2026 20:25 Відповісти Посилання
+1 Александр Павлов #594157
показати весь коментар25.06.2026 20:27 Відповісти Посилання
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