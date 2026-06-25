Уночі Сили безпілотних систем уразили 38 військових об’єктів РФ в окупованому Криму, - Мадяр

У ніч на 25 червня Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в тимчасово окупованому Криму. Серед них –– Таврійська ТЕС та нафтобаза у Джанкої.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗС України Роберт "Мадяр" Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Успішні удари СБС

Зокрема, поцілили у такі об'єкти:

Берегова РЛС "МР-231", нп Мирний, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Берегова РЛС "Нева-Б", нп Морське, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Берегова РЛС "Нева-Б", нп Заозерне, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС330/220/110/35 кВ "Севастополь", нп Севастополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС330 кВ "Сімферопольська", нп Сімферополь, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Зенітна установка ЗУ-23-2, нп Кумове, АР Крим, 1 ОЦ СБС.

Серед інших уражених об'єктів — Таврійська ТЕС у Сімферополі, нафтобаза в Джанкої та газові компресорні станції в Журавлівці й Ключах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Багатокілометровий затор перед Керченським мостом. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим.

Що передувало?

У ніч на 25 червня Сили оборони уразили нафтобазу у Краснодарському краї РФ та радіолокаційний комплекс "Скала-М" в окупованій Керчі, уточнив Генштаб ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція ЗСУ в Криму чітко прорахована, Україна може оперативно змусити РФ обрати мир, - Зеленський