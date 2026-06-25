Ночью Силы беспилотных систем нанесли удары по 38 военным объектам РФ в оккупированном Крыму, — Мадяр. ВИДЕО
В ночь на 25 июня Силы беспилотных систем нанесли удары по 38 объектам во временно оккупированном Крыму. Среди них — Таврическая ТЭС и нефтебаза в Джанкое.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВС Украины Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает Цензор.НЕТ.
Успешные удары СБС
В частности, были поражены следующие объекты:
- Береговая РЛС "МР-231", нп Мирный, АР Крым, 1 ОЦ СБС
- Береговая РЛС "Нева-Б", пгт Морское, АР Крым, 1 ОЦ СБС
- Береговая РЛС "Нева-Б", нп Заозерное, АР Крым, 1 ОЦ СБС
- Электроподстанция ПС330/220/110/35 кВ "Севастополь", нп Севастополь, АР Крым, 1 ОЦ СБС
- Электроподстанция ПС330 кВ "Симферопольская", нп Симферополь, АР Крым, 1 ОЦ СБС
- Зенитная установка ЗУ-23-2, нп Кумово, АР Крым, 1 ОЦ СБС.
Среди других пораженных объектов — Таврическая ТЭС в Симферополе, нефтебаза в Джанкое и газовые компрессорные станции в Журавлевке и Ключах.
Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым.
Что этому предшествовало?
В ночь на 25 июня Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае РФ и радиолокационному комплексу "Скала-М" в оккупированной Керчи, уточнил Генштаб ВСУ.
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