Атака на Кременчугский район: ракеты и БПЛА попали в промышленные объекты

Ночью 26 июня Кременчугский район подвергся комбинированной атаке ракет и БПЛА. Зафиксированы попадания по промышленным объектам, частично отсутствует электроснабжение, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич.

"В результате атаки произошло частичное отключение электроэнергии. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:45 электроснабжение восстановлено.

Что предшествовало?

Вечером 25 июня российские войска запустили баллистические ракеты по Киеву. В результате обстрела известно о двух раненых.

Ночью российские войска атаковали Запорожскую область. В результате удара поврежден частный дом, возник пожар, пострадала 55-летняя женщина.

Также была атакована энергетическая и гражданская инфраструктура Вилковской городской территориальной общины. В результате удара возник пожар.

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