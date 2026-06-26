РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9791 посетитель онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине
1 142 1

Атака на Кременчугский район: ракеты и БПЛА попали в промышленные объекты

Ракетная и дронная атака по Кременчугскому району: есть попадания и перебои с электричеством

Ночью 26 июня Кременчугский район подвергся комбинированной атаке ракет и БПЛА. Зафиксированы попадания по промышленным объектам, частично отсутствует электроснабжение, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич.

"В результате атаки произошло частичное отключение электроэнергии. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:45 электроснабжение восстановлено.

Что предшествовало?

Вечером 25 июня российские войска запустили баллистические ракеты по Киеву. В результате обстрела известно о двух раненых.

Ночью российские войска атаковали Запорожскую область. В результате удара поврежден частный дом, возник пожар, пострадала 55-летняя женщина.

Также была атакована энергетическая и гражданская инфраструктура Вилковской городской территориальной общины. В результате удара возник пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала промышленный объект в Полтавской области: возник пожар. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5375) ракеты (4010) Полтавская область (1435) Кременчугский район (79)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 