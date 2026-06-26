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Новини Удар росіян по Полтавщині
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Атака на Кременчуцький район: ракети та БпЛА влучили в промислові об’єкти

Ракетна та дронова атака по Кременчуцькому району: є влучання та перебої з електрикою

Вночі 26 червня Кременчуцький район зазнав комбінованої атаки ракет і БпЛА. Є влучання по промислових об’єктах, частково відсутня електроенергія, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

"Унаслідок атаки відбулося часткове відключення електроенергії. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:45 електропостачання відновлено.

Що передувало?

Увечері 25 червня російські війська запустили балістичні ракети на Київ. Унаслідок обстрілу відомо про двох поранених.

Вночі російські війська атакували Запорізьку область. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа, постраждала 55-річна жінка.

Також була атакована енергетична та цивільна інфраструктура Вилківської міської територіальної громади. Унаслідок удару виникла пожежа.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6036) ракети (4468) Полтавська область (1411) Кременчуцький район (79)
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