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Новости Ликвидация российских окукпантов
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Россияне пытаются проникать через лесополосы, но ВСУ применяют тяжелые дроны с тепловизорами, - сержант 59-й ОШБр

В 59-й бригаде рассказали, как выжигают оккупантов в посадках

Российские оккупационные войска изменили тактику с наступлением лета, пытаясь незаметно проникать к позициям Сил обороны Украины через густую растительность. Однако украинские операторы БПЛА приспособились к новым условиям и устраивают врагу "неприятные сюрпризы".

Об этом в эфире "АрміяТВ" рассказал батл-капитан 1-го батальона "Хижаки висот" 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка старший сержант Роман Подлубный, пишет Цензор.НЕТ.

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По его словам, штурмовые группы захватчиков сейчас действуют максимально скрытно, используя естественное летнее укрытие.

"Враг продолжает использовать "зеленку", пытается проникать в наши боевые порядки, движется небольшими штурмовыми группами. Они стараются не вступать в бой с нашими позициями, а обходить и проникать повсюду в наши боевые порядки", - отметил военнослужащий.

Военный отметил, что из-за густой листвы обнаруживать пехоту оккупантов стало намного сложнее. Однако украинские защитники быстро нашли действенное противодействие летней тактике россиян. Для обнаружения живой силы врага активно применяются тяжелые дроны-бомбардировщики, оснащенные современными тепловизионными камерами.

Вместо точечной охоты на отдельных солдат в кустах ВСУ перешли к тактике тотального уничтожения самих зарослей, в которых противник пытается закрепиться или спрятаться. После огневого поражения территории пилоты проводят дополнительную разведку и фиксируют ликвидацию штурмовиков РФ.

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армия РФ (23149) ликвидация (4418) война в Украине (8550)
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Топ комментарии
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Ну... - и что вы добились - КРОВАВЫЕ донецкие и крымсские АФЕРЮГИ ??? . . . Вы попросту хотели - - - - приccocaться к СИБИРССКИМ НЕФЬТЕДОЛЛОРАМ , - придумали отмазку о ущемление языка , а трупин "" защитник"" использовал... он в россии их грабит а не защищает !! А счасс - ваша и приграничная територия рф - - - ТОКСИЧНАЯ !!! ТОООООНЫ УБИЙСТВЕННОЙ ХИМИИ !!! В ФРАНЦЫИ после 1 мировой есть территория - которая запрещена для посетителей , а современные районы боевых действий -- ужэ счасс в разззы ЗАГРЯЗНЕНЫ СВИНЦОМ , ГЕПТИЛОМ , ОБЬЕДЕНОННОМ УРАН0М ... . .. . . . . . .. . .. . . . . ... . .. . и т д ...... и т д ... и т д ......... А , - СКОЛЬКО УБИТЫХ и КАЛЕК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,, . . А ЭКОНОМИЧЕССКИЙ и РЕПУТАЦЫОННЫЙ , ИСТОРИЧЕССКИй УЩЕРБ , - который вы , АФЕРИСТЫ нанесли РОССИИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..... . . . .. . . . . ... . Вы будете ПРОКЛЯТЫ народами россии и украины НА ВЕКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . . . В УКРАИНЕ - ДАЖЭ СЧАСС - СВОБОДНО РАЗГОВАРИВАЮТ на ЛЮБЫХ ЯЗЫКАХ !!!!!!!!.
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26.06.2026 08:47 Ответить

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