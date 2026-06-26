Россияне пытаются проникать через лесополосы, но ВСУ применяют тяжелые дроны с тепловизорами, - сержант 59-й ОШБр

Российские оккупационные войска изменили тактику с наступлением лета, пытаясь незаметно проникать к позициям Сил обороны Украины через густую растительность. Однако украинские операторы БПЛА приспособились к новым условиям и устраивают врагу "неприятные сюрпризы".

Об этом в эфире "АрміяТВ" рассказал батл-капитан 1-го батальона "Хижаки висот" 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка старший сержант Роман Подлубный, пишет Цензор.НЕТ.

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По его словам, штурмовые группы захватчиков сейчас действуют максимально скрытно, используя естественное летнее укрытие.

"Враг продолжает использовать "зеленку", пытается проникать в наши боевые порядки, движется небольшими штурмовыми группами. Они стараются не вступать в бой с нашими позициями, а обходить и проникать повсюду в наши боевые порядки", - отметил военнослужащий.

Военный отметил, что из-за густой листвы обнаруживать пехоту оккупантов стало намного сложнее. Однако украинские защитники быстро нашли действенное противодействие летней тактике россиян. Для обнаружения живой силы врага активно применяются тяжелые дроны-бомбардировщики, оснащенные современными тепловизионными камерами.

Вместо точечной охоты на отдельных солдат в кустах ВСУ перешли к тактике тотального уничтожения самих зарослей, в которых противник пытается закрепиться или спрятаться. После огневого поражения территории пилоты проводят дополнительную разведку и фиксируют ликвидацию штурмовиков РФ.

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