Росіяни намагаються просочуватися через лісосмуги, однак ЗСУ застосовують важкі дрони з тепловізорами, - сержант 59 ОШБр

Російські окупаційні війська змінили тактику з настанням літа, намагаючись непомітно просочуватися до позицій Сил оборони України через густу рослинність. Проте українські оператори БПЛА пристосувалися до нових умов і влаштовують ворогу "неприємні сюрпризи".

Про це в ефірі "АрміяTV" розповів батл-капітан 1-го батальйону "Хижаки висот" 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка старший сержант Роман Підлубний, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, штурмові групи загарбників зараз діють максимально приховано, використовуючи природне літнє прикриття.

"Ворог продовжує користуватися "зеленкою", намагається просочуватись до наших бойових порядків, рухається малими штурмовими групами. Вони намагаються не вступати з нашими позиціями в бій, а обходити і просочувати скрізь наші бойові порядки", - зазначив військовослужбовець.

Військовий зауважив, що через щільне листя виявляти піхоту окупантів стало набагато важче. Проте українські захисники швидко знайшли дієву протидію літній тактиці росіян. Для виявлення живої сили ворога активно застосовуються важкі дрони-бомбардувальники, які оснащені сучасними тепловізійними камерами.

Замість точкового полювання на окремих солдатів у кущах, ЗСУ перейшли до тактики тотального знищення самих посадок, у яких намагається закріпитися чи сховатися противник. Після вогневого ураження території, пілоти проводять додаткову розвідку та фіксують ліквідацію штурмовиків РФ.

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