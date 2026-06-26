14 осіб, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок ударів РФ по Херсонщині

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Молодіжне, Інженерне, Зимівник, Комишани, Наддніпрянське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Посад-Покровське, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Інгулець, Микільське, Іванівка, Понятівка, Тягинка, Берислав, Урожайне, Тараса Шевченка, Костирка, Раківка, Новорайськ, Чарівне, Нововоронцовка, Трифонівка, Качкарівка, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Саблуківка та місто Херсон.

Руйнування

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, музей, газопровід, магазини, сільгосптехніку та приватні гаражі й автомобілі.

Через російську агресію 14 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

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