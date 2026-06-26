14 осіб, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок ударів РФ по Херсонщині
Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.
Які населені пункти обстріляли?
Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Молодіжне, Інженерне, Зимівник, Комишани, Наддніпрянське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Посад-Покровське, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Інгулець, Микільське, Іванівка, Понятівка, Тягинка, Берислав, Урожайне, Тараса Шевченка, Костирка, Раківка, Новорайськ, Чарівне, Нововоронцовка, Трифонівка, Качкарівка, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Саблуківка та місто Херсон.
Руйнування
російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, музей, газопровід, магазини, сільгосптехніку та приватні гаражі й автомобілі.
Через російську агресію 14 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.
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