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Новини Обстріли Херсонщини Атаки безпілотників на Херсонщину
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Ворог атакував Херсонщину артилерією і дронами: десятеро поранених

Унаслідок обстрілу Херсонщини 25 червня поранені 10 людей

У Херсонській області впродовж дня внаслідок російських обстрілів поранення отримали десятеро людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури у Телеграмі.

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Обстріли і поранені впродовж дня

За даними слідства, 25 червня російська армія обстрілювала населені пункти області ствольною артилерією та мінометами, а також атакувала дронами різних типів.

Станом на 17:30 встановлено, що внаслідок цих атак десять людей отримали травми.

Серед постраждалих — дев’ятеро жителів Херсона. Вони зазнали поранень через атаки дронів. Зокрема, травмовано посадовця міської адміністрації, п’ятьох працівників однієї з лікарень та працівника комунального підприємства.

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Кого зачепили атаки та що пошкоджено

За інформацією міської військової адміністрації, близько 14:55 у Центральному районі Херсона поранення дістав працівник МВА. 53-річний чоловік сам звернувся до лікарні. У нього виявили вибухову травму, акубаротравму та осколкове поранення спини.

Також у селі Незламне поранення отримав представник ДСНС. Він наїхав на вибуховий пристрій.

Крім того, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, адміністративна будівля, приміщення музею, магазин, гаражі, а також вантажний і легковий транспорт.

За процесуального керівництва прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.

  • Раніше повідомлялося, що упродовж дня 25 червня російські війська понад 40 разів ворог атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого поранені двоє людей. 

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