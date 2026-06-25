Ворог атакував Херсонщину артилерією і дронами: десятеро поранених

У Херсонській області впродовж дня внаслідок російських обстрілів поранення отримали десятеро людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури у Телеграмі.

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Обстріли і поранені впродовж дня

За даними слідства, 25 червня російська армія обстрілювала населені пункти області ствольною артилерією та мінометами, а також атакувала дронами різних типів.

Станом на 17:30 встановлено, що внаслідок цих атак десять людей отримали травми.

Серед постраждалих — дев’ятеро жителів Херсона. Вони зазнали поранень через атаки дронів. Зокрема, травмовано посадовця міської адміністрації, п’ятьох працівників однієї з лікарень та працівника комунального підприємства.

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Кого зачепили атаки та що пошкоджено

За інформацією міської військової адміністрації, близько 14:55 у Центральному районі Херсона поранення дістав працівник МВА. 53-річний чоловік сам звернувся до лікарні. У нього виявили вибухову травму, акубаротравму та осколкове поранення спини.

Також у селі Незламне поранення отримав представник ДСНС. Він наїхав на вибуховий пристрій.

Крім того, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, адміністративна будівля, приміщення музею, магазин, гаражі, а також вантажний і легковий транспорт.

За процесуального керівництва прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, що упродовж дня 25 червня російські війська понад 40 разів ворог атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого поранені двоє людей.

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