Враг атаковал Херсонщину артиллерией и дронами: десять человек ранены

В Херсонской области в течение дня вследствие российских обстрелов ранения получили десять человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры в Telegram.

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Обстрелы и раненые в течение дня

По данным следствия, 25 июня российская армия обстреливала населенные пункты области ствольной артиллерией и минометами, а также атаковала дронами различных типов.

По состоянию на 17:30 установлено, что вследствие этих атак десять человек получили травмы.

Среди пострадавших — девять жителей Херсона. Они получили ранения вследствие атак дронов. В частности, ранены чиновник городской администрации, пять сотрудников одной из больниц и работник коммунального предприятия.

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Кого затронули атаки и что повреждено

По информации городской военной администрации, около 14:55 в Центральном районе Херсона ранение получил сотрудник ГВА. 53-летний мужчина сам обратился в больницу. У него обнаружили взрывную травму, акубаротравму и осколочное ранение спины.

Также в селе Незламное ранение получил сотрудник ГСЧС. Он наехал на взрывное устройство.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, административное здание, помещение музея, магазин, гаражи, а также грузовой и легковой транспорт.

Под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам военных преступлений.

Ранее сообщалось, что в течение дня 25 июня российские войска более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, вследствие чего ранены два человека.

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