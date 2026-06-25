Враг атаковал Херсонщину артиллерией и дронами: десять человек ранены
В Херсонской области в течение дня вследствие российских обстрелов ранения получили десять человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры в Telegram.
Обстрелы и раненые в течение дня
По данным следствия, 25 июня российская армия обстреливала населенные пункты области ствольной артиллерией и минометами, а также атаковала дронами различных типов.
По состоянию на 17:30 установлено, что вследствие этих атак десять человек получили травмы.
Среди пострадавших — девять жителей Херсона. Они получили ранения вследствие атак дронов. В частности, ранены чиновник городской администрации, пять сотрудников одной из больниц и работник коммунального предприятия.
Кого затронули атаки и что повреждено
По информации городской военной администрации, около 14:55 в Центральном районе Херсона ранение получил сотрудник ГВА. 53-летний мужчина сам обратился в больницу. У него обнаружили взрывную травму, акубаротравму и осколочное ранение спины.
Также в селе Незламное ранение получил сотрудник ГСЧС. Он наехал на взрывное устройство.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, административное здание, помещение музея, магазин, гаражи, а также грузовой и легковой транспорт.
Под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам военных преступлений.
- Ранее сообщалось, что в течение дня 25 июня российские войска более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, вследствие чего ранены два человека.
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