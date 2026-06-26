На Херсонщине 14 человек получили ранения, в том числе - 1 ребенок, в результате вражеских обстрелов

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Зеленовка, Молодежное, Инженерное, Зимовник, Камишаны, Надднепрянское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Посад-Покровское, Днепровское, Янтарное, Кизомыс, Ингулец, Никольское, Ивановка, Понятовка, Тягинка, Берислав, Урожайное, Тараса Шевченко, Костырка, Раковка, Новорайск, Чаривное, Нововоронцовка, Трифоновка, Качкаревка, Гавриловка, Дудчаны, Змиевка, Михайловка, Новоберислав, Новокаиры, Саблуковка и город Херсон.

В результате разрушений

российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажных домов и 8 частных домов. Также оккупанты разрушили административное здание, музей, газопровод, магазины сельхозтехники, а также частные гаражи и автомобили.

В результате российской агрессии 14 человек получили ранения, в том числе 1 ребенок.

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