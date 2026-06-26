Ночная атака РФ: ПВО сбила 177 целей из 196, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 26 июня (с 18:00 25 июня) российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Враг запустил:

7 баллистических ракет "Искандер-М" (с направлений Брянской и Курской областей РФ);

189 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски беспилотников осуществлялись с территории России, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и АР Крым.

Работа сил ПВО

По данным военных, основное направление ракетных ударов - Полтавская и Киевская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00противовоздушной обороной сбито/подавлено 177 целей - 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 174 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 11 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 6 точках.

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Что предшествовало?

Вечером 25 июня российские войска запустили баллистические ракеты по Киеву. В результате обстрела известно о двух раненых.

Ночью российские войска атаковали Запорожскую область. В результате удара был поврежден частный дом, возник пожар, пострадала 55-летняя женщина.

Также была атакована энергетическая и гражданская инфраструктура Вилковской городской территориальной громады. В результате удара возник пожар.

Ночью 26 июня Кременчугский район подвергся комбинированной атаке ракет и БПЛА. Зафиксированы попадания по промышленным объектам, частично отсутствует электроэнергия, пострадавших нет.

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