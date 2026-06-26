Нічна атака РФ: ППО збила 177 цілей зі 196, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 26 червня (з 18:00 25 червня) російські війська здійснили комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог випустив:

7 балістичних ракет "Іскандер-М" (з напрямків Брянської та Курської областей РФ);

189 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски безпілотників здійснювалися з території Росії, а також тимчасово окупованих територій Донецької області та АР Крим.

Робота сил ППО

За даними військових основний напрямок ракетних ударів - Полтавщина та Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 177 цілей – 3 балістичні ракети Іскандер-М та 174 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

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Що передувало?

Увечері 25 червня російські війська запустили балістичні ракети на Київ. Унаслідок обстрілу відомо про двох поранених.

Вночі російські війська атакували Запорізьку область. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа, постраждала 55-річна жінка.

Також була атакована енергетична та цивільна інфраструктура Вилківської міської територіальної громади. Унаслідок удару виникла пожежа.

Вночі 26 червня Кременчуцький район зазнав комбінованої атаки ракет і БпЛА. Є влучання по промислових об’єктах, частково відсутня електроенергія, постраждалих немає.

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