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Новости Оккупация Мариуполя
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В оккупированном Мариуполе россияне проводят экскурсии по драмтеатру, где погибли сотни людей, - ГВА

В Мариуполе оккупанты используют драматический театр для пропаганды

В оккупированном Мариуполе российские власти проводят экскурсии по драматическому театру, который после авиаудара РФ в 2022 году был перестроен. Во время мероприятий посетителям рассказывают об обновленном здании, не упоминая о гибели мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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Во время экскурсии говорили о ремонте, а не о трагедии

По информации горсовета, экскурсию организовали для участников псевдонародного театра "ДрамДом".

Во время мероприятия режиссер-коллаборационистка Наталья Гончарова рассказывала о новой мраморной лестнице, современном освещении и обновленном зрительном зале.

В то же время, отмечают в городском совете, организаторы не упомянули о российском авиаударе 16 марта 2022 года, когда в здании драмтеатра, где укрывались сотни мирных жителей, погибло большое количество людей.

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В горсовете заявили о попытке скрыть военное преступление

В Мариупольском городском совете напомнили, что в 2023 году оккупационные власти снесли остатки драматического театра и возвели новое здание под видом реконструкции.

По данным горсовета, подвальные помещения, где могли остаться доказательства военного преступления, залили бетоном, а новое здание лишь имитирует исторический облик театра.

В городском совете считают, что такие действия являются частью политики русификации оккупированного Мариуполя и попыткой скрыть одно из самых известных военных преступлений России.

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