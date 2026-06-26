В оккупированном Мариуполе россияне проводят экскурсии по драмтеатру, где погибли сотни людей, - ГВА

В оккупированном Мариуполе российские власти проводят экскурсии по драматическому театру, который после авиаудара РФ в 2022 году был перестроен. Во время мероприятий посетителям рассказывают об обновленном здании, не упоминая о гибели мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время экскурсии говорили о ремонте, а не о трагедии

По информации горсовета, экскурсию организовали для участников псевдонародного театра "ДрамДом".

Во время мероприятия режиссер-коллаборационистка Наталья Гончарова рассказывала о новой мраморной лестнице, современном освещении и обновленном зрительном зале.

В то же время, отмечают в городском совете, организаторы не упомянули о российском авиаударе 16 марта 2022 года, когда в здании драмтеатра, где укрывались сотни мирных жителей, погибло большое количество людей.

Смотрите также: Годовщина оккупации Мариуполя: Россия маскирует военные преступления "восстановлением". ФОТО

В горсовете заявили о попытке скрыть военное преступление

В Мариупольском городском совете напомнили, что в 2023 году оккупационные власти снесли остатки драматического театра и возвели новое здание под видом реконструкции.

По данным горсовета, подвальные помещения, где могли остаться доказательства военного преступления, залили бетоном, а новое здание лишь имитирует исторический облик театра.

В городском совете считают, что такие действия являются частью политики русификации оккупированного Мариуполя и попыткой скрыть одно из самых известных военных преступлений России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия анонсировала пропагандистскую игру об оккупированном Мариуполе