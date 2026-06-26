В оккупированном Мариуполе россияне проводят экскурсии по драмтеатру, где погибли сотни людей, - ГВА
В оккупированном Мариуполе российские власти проводят экскурсии по драматическому театру, который после авиаудара РФ в 2022 году был перестроен. Во время мероприятий посетителям рассказывают об обновленном здании, не упоминая о гибели мирных жителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
Во время экскурсии говорили о ремонте, а не о трагедии
По информации горсовета, экскурсию организовали для участников псевдонародного театра "ДрамДом".
Во время мероприятия режиссер-коллаборационистка Наталья Гончарова рассказывала о новой мраморной лестнице, современном освещении и обновленном зрительном зале.
В то же время, отмечают в городском совете, организаторы не упомянули о российском авиаударе 16 марта 2022 года, когда в здании драмтеатра, где укрывались сотни мирных жителей, погибло большое количество людей.
В горсовете заявили о попытке скрыть военное преступление
В Мариупольском городском совете напомнили, что в 2023 году оккупационные власти снесли остатки драматического театра и возвели новое здание под видом реконструкции.
По данным горсовета, подвальные помещения, где могли остаться доказательства военного преступления, залили бетоном, а новое здание лишь имитирует исторический облик театра.
В городском совете считают, что такие действия являются частью политики русификации оккупированного Мариуполя и попыткой скрыть одно из самых известных военных преступлений России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль