В окупованому Маріуполі росіяни водять екскурсії драмтеатром, де загинули сотні людей, - МВА
В окупованому Маріуполі російська влада проводить екскурсії у драматичному театрі, який після авіаудару РФ у 2022 році був перебудований. Під час заходів відвідувачам розповідають про оновлену будівлю, не згадуючи про загибель мирних жителів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Маріупольській міській раді.
Під час екскурсії говорили про ремонт, а не про трагедію
За інформацією міськради, екскурсію організували для учасників псевдонародного театру "ДрамДом".
Під час заходу режисерка-колаборантка Наталія Гончарова розповідала про нові мармурові сходи, сучасне освітлення та оновлену глядацьку залу.
Водночас, зазначають у міській раді, організатори не згадали про російський авіаудар 16 березня 2022 року, коли в будівлі драмтеатру, де переховувалися сотні цивільних, загинула велика кількість людей.
У міськраді заявили про спробу приховати воєнний злочин
У Маріупольській міській раді нагадали, що у 2023 році окупаційна влада знесла залишки драмтеатру та звела нову будівлю під виглядом реконструкції.
За даними міськради, підвальні приміщення, де могли залишатися докази воєнного злочину, залили бетоном, а нова споруда лише імітує історичний вигляд театру.
У міській раді вважають, що такі дії є частиною політики русифікації окупованого Маріуполя та спробою приховати один із найвідоміших воєнних злочинів Росії.
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