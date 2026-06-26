Украина потеряла более $2 миллиардов в медиасекторе из-за войны, - Бережная

Потери Украины в медиасекторе в результате полномасштабной российской агрессии превысили 2 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Россия совершила почти тысячу преступлений против журналистов

По словам Бережной, украинская медиасфера понесла значительные потери из-за войны.

"Россия совершила более 950 преступлений против наших журналистов, а также 131 сотрудник СМИ был убит, еще 29 журналистов похищены", - отметила она.

Доверие к информации является составной частью безопасности

Вице-премьер подчеркнула, что СМИ являются важным элементом безопасности и обороны государства.

По её словам, доверие к информации, её целостность и доступность являются необходимыми условиями для победы Украины, послевоенного восстановления и дальнейшей евроинтеграции.

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