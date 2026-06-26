УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10667 відвідувачів онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів Злочини РФ проти журналістів і працівників медіа
438 6

Україна втратила понад $2 мільярди у медіасекторі через війну, - Бережна

Бережна назвала масштаби втрат української медіасфери

Втрати України у медіасекторі внаслідок повномасштабної російської агресії перевищили 2 млрд доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, інформує Іnterfax-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росія скоїла майже тисячу злочинів проти журналістів

За словами Бережної, українська медіасфера зазнала значних втрат через війну.

"Росія скоїла більше 950 злочинів проти наших журналістів, а також 131 співробітник медіа був вбитий, ще 29 журналістів викрадено", – зазначила вона.

Довіра до інформації є складовою безпеки

Віцепрем'єрка наголосила, що медіа є важливим елементом безпеки та оборони держави.

За її словами, довіра до інформації, її цілісність і доступність є необхідними умовами для перемоги України, повоєнного відновлення та подальшої євроінтеграції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку вторгнення загинули 147 медійників, 28 журналістів у полоні, – НСЖУ

Автор: 

журналістика (1821) ЗМІ (1389) втрати (4701) війна в Україні (8613) Бережна Тетяна (14)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 