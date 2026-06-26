Україна втратила понад $2 мільярди у медіасекторі через війну, - Бережна
Втрати України у медіасекторі внаслідок повномасштабної російської агресії перевищили 2 млрд доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, інформує Іnterfax-Україна.
Росія скоїла майже тисячу злочинів проти журналістів
За словами Бережної, українська медіасфера зазнала значних втрат через війну.
"Росія скоїла більше 950 злочинів проти наших журналістів, а також 131 співробітник медіа був вбитий, ще 29 журналістів викрадено", – зазначила вона.
Довіра до інформації є складовою безпеки
Віцепрем'єрка наголосила, що медіа є важливим елементом безпеки та оборони держави.
За її словами, довіра до інформації, її цілісність і доступність є необхідними умовами для перемоги України, повоєнного відновлення та подальшої євроінтеграції.
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