Россияне наносят удары по Херсону КАБами: двое пострадавших
Российские войска обстреливают Херсон управляемыми авиабомбами. Известно о пострадавшей.
Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Около 11:00 российская авиация нанесла удары по Центральному району Херсона. На данный момент известно об одной пострадавшей, которая в момент авиаудара находилась в автомобиле.
У 75-летней женщины — взрывная травма и неполная травматическая ампутация левой руки. Пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Также позже стало известно о втором пострадавшем в результате российского авиаудара.
57-летний работник одного из коммунальных предприятий города получил взрывную травму и осколочное ранение правого плеча.
В настоящее время пострадавший госпитализирован. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Глава ОВА Прокудин предупреждал о запуске нескольких КАБ в направлении Херсона. Также вероятны повторные запуски КАБ.
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