Россияне наносят удары по Херсону КАБами: двое пострадавших

Российские войска обстреливают Херсон управляемыми авиабомбами. Известно о пострадавшей.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Около 11:00 российская авиация нанесла удары по Центральному району Херсона. На данный момент известно об одной пострадавшей, которая в момент авиаудара находилась в автомобиле.



У 75-летней женщины — взрывная травма и неполная травматическая ампутация левой руки. Пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Также позже стало известно о втором пострадавшем в результате российского авиаудара.

57-летний работник одного из коммунальных предприятий города получил взрывную травму и осколочное ранение правого плеча.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Глава ОВА Прокудин предупреждал о запуске нескольких КАБ в направлении Херсона. Также вероятны повторные запуски КАБ.

Читайте: Рашисты массированно атаковали Запорожье: возник пожар, известно о пострадавшем. ФОТО