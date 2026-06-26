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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни б’ють по Херсону КАБами: двоє постраждалих

РФ атакує Херсон КАБами: відомо про постраждалих

Російські війська атакують Херсон керованими авіабомбами. Відомо про постраждалу.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Близько 11.00 російська авіація завдала ударів по Центральному району Херсона. На зараз відомо про одну постраждалу, яка в момент авіаудару перебувала в авто.

У 75-річної жінки - вибухова травма та неповна травматична ампутація лівої руки. Потерпіла в лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також згодом стало відомо про другого постраждалого внаслідок російського авіаудару.

57-річний працівник одного з комунальних підприємств міста дістав вибухову травму та уламкове поранення правого плеча.

Наразі потерпілий ушпиталений. Медики надають йому необхідну допомогу.

Глава ОВА Прокудін попереджав про пуск кількох КАБів в напрямку Херсона. Також ймовірні повторні пуски КАБів.

Читайте: Рашисти масовано атакували Запоріжжя: виникла пожежа, відомо про постраждалу особу. ФОТО

Автор: 

обстріл (34709) Херсон (3898) КАБ (557) Херсонська область (6770) Херсонський район (933)
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