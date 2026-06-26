Росіяни б’ють по Херсону КАБами: двоє постраждалих
Російські війська атакують Херсон керованими авіабомбами. Відомо про постраждалу.
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Близько 11.00 російська авіація завдала ударів по Центральному району Херсона. На зараз відомо про одну постраждалу, яка в момент авіаудару перебувала в авто.
У 75-річної жінки - вибухова травма та неповна травматична ампутація лівої руки. Потерпіла в лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також згодом стало відомо про другого постраждалого внаслідок російського авіаудару.
57-річний працівник одного з комунальних підприємств міста дістав вибухову травму та уламкове поранення правого плеча.
Наразі потерпілий ушпиталений. Медики надають йому необхідну допомогу.
Глава ОВА Прокудін попереджав про пуск кількох КАБів в напрямку Херсона. Також ймовірні повторні пуски КАБів.
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