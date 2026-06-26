Из-за российских обстрелов в шести областях наблюдаются отключения электроэнергии, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Полтавской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.
Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на утро 26 июня сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Восстановление электроснабжения
Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
По данным министерства, из-за непогоды без электроснабжения остаются 2 населенных пункта в Полтавской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Ограничения не прогнозируются
Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию — с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", — добавили в Минэнерго.
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