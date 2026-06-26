Через російські обстріли є знеструмлення у шести областях, - Міненерго

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Полтавській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 26 червня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Відновлення електропостачання

Зазначається, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Знеструмлення через негоду

За даними міністерства, через негоду без електропостачання залишається 2 населені пункти на Полтавщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

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Обмеження не прогнозуються

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатисч на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

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